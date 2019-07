lž, Právo

„Během noční služby spatřili celníci na silnici muže na kolečkových bruslích s napěchovaným batohem na zádech. Už proto, že se tento sport většinou provozuje ve dne, se hlídka rozhodla muže zkontrolovat,“ uvedla Jitka Fajstavrová, mluvčí Celního úřadu pro Královéhradecký kraj.

A ukázalo se, že ostražitost byla na místě. Muž na výzvu k zastavení reagoval rychlou otočkou do protisměru, a když se za ním celníci vydali, začal prchat do lesa. Zanedlouho se po neúspěšné jízdě lesním porostem vrátil již bez batohu zpět k silnici, sedl si do příkopu a nechal si dobrovolně přiložit služební pouta.

Kolečkové brusle, na kterých muž ujížděl.

FOTO: Celní správa

„Během prohlídky u něho celníci našli 2 gramy rostlinné pryskyřice připomínající svou konzistencí, zápachem i barvou hašiš a zkumavku se stopovým množstvím bílé krystalické látky. Muž přiznal, že batoh, který v lese odhodil, patří jemu a na otázku, co je v něm, reagoval slovy, že tablety léků Apselan, které nakoupil v Polsku za 50 tisíc korun,“ pokračovala Fajstavrová.

Téměř 6 tisíc tablet obsahujících pseudoefedrin muž údajně před státní hranicí vyloupal z blistrů a uložil do igelitového sáčku. Prekurzory k výrobě drog a injekční stříkačky ukryté v batohu celníci zajistili.

Tablety nalezené u pašeráka.

FOTO: Celní správa

Muže přitom celníci zadrželi už před třemi měsíci v potoce, kde se ocitl se svým osobním automobilem poté, co nezvládl rychlou jízdu lesem, kam před celníky odbočil. Tehdy vezl pervitin, konopí, příslušenství varny a přípravky pro výrobu drog.

Navíc už v minulosti byl souzen, z věznice se vrátil v prosinci 2017 a letos v dubnu proti němu bylo zahájeno nové trestní stíhání rovněž spojené s výrobou a distribucí drog.