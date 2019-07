Petr Kozelka, Právo

Loni v srpnu přestal kluk do své školy téměř docházet, za což dostal trojku z mravů, a nebyl klasifikován ani z jednoho předmětu. Měl šanci na opravu, přes prázdniny se měl učit, aby zvládl přezkoušení, k tomu se ale vůbec neobtěžoval dorazit. Vina za jeho chování padla na bedra matky, která podle soudu dlouhodobě výchovu dospívajícího mladíka nedokázala zvládnout.

„Umožnila mu vést zahálčivý život, nezajistila jeho řádnou přípravu ani docházku do školy. Nespolupracovala se školou ani sociálkou, a když měla dohlédnout o prázdninách na přípravu na přezkoušení, neučinila tak,“ stálo v obžalobě.

Matku potrestal brněnský městský soud čtyřmi měsíci s podmíněným odkladem na 18 měsíců, žena se však s trestem nesmířila a podala odvolání ke krajskému soudu. „Máme za to, že skutkový stav v tomto případě nebyl dostatečně zjištěn,“ uvedl matčin obhájce.

„Navrhujeme provést řadu důkazů, které prvoinstanční soud lapidárně odmítl. Za podstatné a zásadní ale podle nás je zadání znaleckého posudku, který by zhodnotil psychiatrické onemocnění syna s ohledem na to, jestli je vůbec schopen do školy docházet,“ apeloval na odvolací senát obhájce.

„Soud měl k rozhodnutí dostatek důkazů,“ oponovala státní zástupkyně.

Mizerná výchova



Senát v čele s Miroslavem Dlouhým nakonec uložený trest uznal za správný, ačkoli upozornil, že se nejednalo o klasický případ, kdy rodič o své dítě nemá vůbec zájem. Ohledně matčiny spolupráce se školou a sociálkou měl soud jiný názor než obžaloba.

„Matka se snažila, spolupracovala se školou i sociálkou, ale bylo to marné. Její jednání nebylo úmyslné, ale nedbalostní, přičemž hranice mezi nedbalostí a beztrestností je tu poněkud mlhavá. Máme za to, že toto bylo vyvrcholením mizerné výchovy ze strany obžalované, která to prostě nezvládá,“ konstatoval soudce Dlouhý.

Odvolací senát konstatoval, že uložený trest je ryze výchovný. „Uznáváme, že na výchovu syna byla sama. Ale je těžké napravovat chyby minulosti, pokud bylo ze strany školy i matky tolerováno, že syn nemá zájem o výuku, tak holt v těch telecích letech už ho těžko zvládala,“ zrekapituloval Dlouhý.