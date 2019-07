lž, Právo

„Muži, kteří nyní byli obviněni z vydírání, nebyli spokojení s hrozící pětkou na vysvědčení a následným propadnutím mladíka. Proto učitele nejdříve napadli slovně a pak otec studenta i fyzicky, když ho několikrát udeřil. Z kabinetu pak s pohrůžkou těžké újmy, pokud nebude mít syn čtyřku, společně odešli,“ uvedla policejní mluvčí Iva Kormošová.

Napadený učitel naštěstí nemusel vyhledat lékařské ošetření. Oba obvinění muži, kteří trestnou činnost popírají, jsou stíháni na svobodě.

Podobný případ se v Hradci Králové stal už v roce 2007, kdy dva muži napadli učitele na základní škole, protože popostrčil žáka šesté třídy, který se odmítal vrátit do lavice. Ten utekl a jeho příbuzný s dalším mužem se vypravili do školy žáka pomstít. Učitele napadli, až skončil v krvi na zemi. Byl vážně zraněný a nakonec se vinou psychických problémů do školství už nevrátil.