Patrik Biskup, Právo

Jeho čin nechápali a byli přesvědčeni o tom, že muselo jít o zkrat. Detaily z vyšetřování případu, se kterými se Právo seznámilo, ale ukazují mladíka ve zcela jiném světle. A doslova z nich mrazí.

Podle dobře informovaného zdroje si hoch svůj čin několik dní plánoval a dívku zabil po vzoru mafiánských hrdlořezů. A nenechal si to pro sebe. Právo zjistilo, že jen pár minut poté, co Tereze zasadil do hrudi několik bodných ran a podřízl jí krk, napsal na sociální sítě.: „Je mrtvá.“ K tomu ještě přidal obrázek usměvavého smajlíka. Vzápětí zprávu ještě rozšířil: „Doufám, že ji to bolelo. Udělal jsem jí toho dost. Když já nemůžu mít ji, tak ji nebude mít nikdo.“

Jako důkaz toho, co provedl, sdílel fotku, na které má kalhoty potřísněné krví. Komentuje ji slovy: „Byl jsem ve stresu, tak nemám její mrtvolu, ale na oblečení je krve dost.“ Pak dodal: „V této hře neexistují pravidla, zákony a omezení. Je konec, půjdu do vězení. Měl jsem ji rád.“

Vraha přivezla matka policistům



Mladík podle policie dívku zavraždil v domě ve Zdemyslicích, kde bydlela s rodiči. Motivem měla být neopětovaná láska. Za Terezou přijel v den jejích osmnáctých narozenin. Překvapil ji doma samotnou. Dívka ještě stačila napsat kamarádce zprávu: „Help. Dan.“ Pak už se neozvala.

Tělo v tratolišti krve našla sousedka, kterou poslala podívat se do domu matka Terezy, když jí dcera nebrala telefon. „Leží na zemi a má asi uřízlou hlavu. Nereaguje, je úplně ztuhlá,“ oznámila svědkyně vyděšeným hlasem na tísňovou linku.

Vrah se v tu dobu pohyboval kousek za obcí a telefonoval se svojí matkou. „Řekl jí, že si vzal z domova dva nože a zabil Terezu. Pak se s ní rozloučil se slovy, že je špatný člověk a že už se neuvidí,“ uvedl zdroj, který je do případu zasvěcen.

Žena podle něj rychle sedla do auta a vyrazila na místo. „Syna našla mezi Zdemyslicemi a Žákavou. Společně odjeli k domu, kde k vraždě došlo. Tam policistům oznámila, že pachatelem je Daniel,“ uzavřel zdroj.

K popravě stačilo Terezino ne



Zpráva o smrti Terezy zasáhla její rodinu jako blesk z čistého nebe. „Když jsem seděl v autě a spěchal domů, stále jsem věřil a doufal v záchranu jejího života,“ vzpomínal otec zavražděné dívky na osudný den. Je to profesionální hasič a ví, že při podobných tragických událostech existuje vždy alespoň nějaká naděje.

„Dcera byla zabitá ale takovým způsobem, že vrah nikomu nedal sebemenší šanci jí pomoci,“ zoufal si muž. Dlouho prý přemýšlel, jaký výraz pro pachatele použít.

„Nelze vůbec mluvit o člověku, není to ani někdo. Je to něco. To něco si sedlo do lavice ve třídě na začátku třetího ročníku k mé dceři a začalo si na ni činit nárok. Pokaždé mu odpověděla ne. To stačilo k tomu, aby ji doslova popravil, “ uvedl dále otec dívky.

Podle něj byla Tereza zcela nekonfliktní typ. „Do posledních chvil svého života si nedovedla ani představit, že existuje taková zloba a nenávist. Měla do budoucna velké plány. Učila se japonštinu, chtěla studovat japonologii. Část léta měla pobývat v Tokiu a chodit zde do školy,“ pokračoval muž.

Věří tomu, že soud vraha patřičně potrestá. „Doufám, že nebude mít už nikdy příležitost provést takový hrůzný čin,“ uzavřel otec dívky.