Rodina se k tragické události o víkendu poprvé a naposledy vyjádřila na sociálních sítích na stránce Žijeme Rychnovem.

„Mnoho komentářů odkazovalo na to, že ta hyena, která nám vše způsobila, vlastně nebyl zlý člověk, jednal pouze v afektu apod. a nám se z toho zvedá žaludek. Nelehký život jsme s ním zažívali všichni již od samého začátku, vše se ale vyhrotilo do neskutečných rozměrů hlavně v průběhu posledních čtyř let, kdy doma velmi intenzivně psychicky týral svoji manželku a tři děti,“ napsala dcera zavražděné.

Podle jejího vyjádření muž manželce dlouhodobě vyhrožoval, byl hrubý, schovával klíče od bytu, manželce údajně sypal neznámé prášky do vína, v noci ve spánku ji napadl a sebral mobil a platební kartu. Rodina ve strachu před ním spávala v zamčených pokojích.

Stalking a obtěžování

„Osobně jsem začátkem června v noci zašla pro policejní hlídku, jelikož se již situace nedala zvládat, ale vzhledem k tomu, že nedošlo k fyzickému násilí, nezmohlo se s tím vůbec nic. Nakonec jsme se rozhodli jít podat trestní oznámení za stalking a obtěžování, které bylo stále v procesu řešení a při této příležitosti jsme se i dozvěděli, že má legálně drženou zbraň,“ napsala dcera.

„Poslední přibližně tři týdny maminka a její tři děti bydlely u babičky a dědy, jelikož situace byla natolik vyhrocená, o to víc, když jsme mu předali informaci, že byla podána žádost o rozvod,“ pokračovala mladá žena ve své výpovědi, která je přesvědčená, že se nejednalo o žádný zkrat při hádce.

„Učila se s námi maminka, hledala dovolenou maminka, vymalovala celý byt, když on si jel do kina, podnikala s námi veškeré výlety, obstarávala vše, co jsme potřebovali i víc než to i přes to, že si pak sama nemohla pořídit ani nové boty. Když jsme neměli peníze na svačinu, on si přinesl elektroniku v hodnotě stovky tisíc, neznámo odkud,“ zavzpomínala dcera oběti.

„Připravil nás o toho nejdůležitějšího člověka na celém světě a my nemáme ponětí, co si teď bez maminky počneme,“ shrnula žena pocity své i svých sourozenců.

Je ve vazbě



Soudce Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou rozhodl v sobotu o uvalení vazby na zadrženého otce, kterého kriminalisté obvinili z vraždy. Manželku podle kriminalistů zastřelil legálně drženou střelnou zbraní ve čtvrtek vpodvečer v jedné z rychnovských restaurací.

„Muž s kriminalisty spolupracuje a k činu se doznává,“ uvedla policejní mluvčí Ivana Ježková. V případě odsouzení muži za vraždu hrozí až 18 let vězení.