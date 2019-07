Matěj Říha, Právo

Sedm obžalovaných mělo podle obžaloby v plánu ovlivnit soudkyni, která rozhodovala o vazbě pro Neužila a Halu. Ti skončili za mřížemi po policejní razii v roce 2011.

Celý příběh má spletité pozadí. Právo v polovině června popsalo nedávné rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 4, který uznal, že byl v kauze ŘSD ovlivněn jeden z důležitých svědků Milan Souček. Stalo se to v pražské ruzyňské věznici na sklonku roku 2012, kde ho podle verdiktu zastrašoval jeden ze spoluvězňů. Podezřelého soud ale nepotrestal.

Došlo k nějakému jednání, to ale nebylo trestnou činností z rozsudku

Ostatní obžalovaní podle spisu chtěli Součka podplatit, přičemž jejich cílem bylo, aby vypovídal ve prospěch Neužila, díky čemuž by se mohl obviněný z vazební věznice dostat ven. Obžaloba tvrdila, že na uplácení měli připraveno deset milionů korun. Svědek měl za „dobrou“ výpověď inkasovat milion a půl.

Obvodní soud pro Prahu 4 ale tuto část kauzy smetl ze stolu. Pro údajné nezákonné propuštění Neužila a Haly z vazby nebyly podle rozsudku vůbec žádné důkazy a nepodařilo se prokázat ani to, že obžalovaní chtěli Součka podplatit.

Podle verdiktu obžalovaní jen v zákonných intencích činili vše pro to, aby nebyly stíhány osoby, které byly z jejich pohledu nevinné. „Soud dospěl k závěru, že sice došlo k nějakému jednání, ale to, co bylo prokázáno v hlavním líčení, není trestnou činností,“ stojí v rozsudku, který má Právo k dispozici.

Kauzu přesto soud označil za výjimečnou a připustil, že chování některých obžalovaných bylo mimo standardy. Konkrétně tím myslel advokáty zainteresované v kauze ŘSD, kteří chodili za svědkem Součkem do věznice. Některé schůzky zřejmě neměly standardní průběh, když se na nich právníci snažili ovlivnit jeho výpověď.

K odsouzení nestačily ani nasazené odposlechy, které byly namontované i u Součka ve věznici. Podle soudu totiž pořízené záznamy nelze „naroubovat“ na jediné jednání, které obžaloba popsala.

„Nelze z žádného hovoru dovodit například situaci, kdy mohl soud bez pochybností uvést, že tehdy a tehdy se obžalovaní domluvili, že za tolik a tolik se provede tato věc. Soud popisuje tuto věc obecně, neboť ani z jednoho hovoru nedovodí, že Souček má dostat 1,5 milionu korun za ovlivnění trestního stíhání,“ napsal v rozsudku předseda trestního senátu Josef Mana.

Žalobce se odvolal

Státní zástupce Tomáš Minx se s verdiktem nechce smířit. Podal odvolání proti zprošťujícímu verdiktu i proti tomu, že soud nepotrestal zastrašování svědka ve věznici. „Podrobnější informace však v tento okamžik neposkytuji,“ napsal Právu žalobce Minx z Vrchního státního zastupitelství v Praze.

Žalobce se nechtěl vyjádřit k tomu, zda by případné pravomocné odsuzující rozhodnutí v kauze ovlivnění svědka mohlo obrátit i celou kauzu ŘSD. Výpověď Součka totiž nakonec pro detektivy dopadla zklamáním.

Muž skutečně výpověď změnil. I kvůli tomu bylo zastaveno stíhání v hlavní části kauzy kolem ŘSD a vedlejší větve doposud projednávají soudy, které zatím nevynesly pravomocné rozsudky. A když v minulosti nějaký rozsudek vynesly, tak šlo o osvobozující verdikty.