Za ubodání krajana u Kolína dostal mladý Nepálec deset let

Třiadvacetiletý Nepálec Sagar Neupane, který loni v Žiželicích u Kolína ubodal svého krajana a dalšího poranil, by měl strávit 10 let ve vězení. Rozhodl o tom ve čtvrtek Krajský soud v Praze, který překvalifikoval čin na vraždu. Neupane byl původně obžalovaný z pokusu o těžké ublížení na zdraví. Po vykonání trestu má být podle nepravomocného rozsudku mladík vyhoštěn z republiky na deset let.