Patrik Biskup, Právo

Podle verdiktu Horváth postoupil správnímu orgánu návrh na potrestání podnapilého řidiče, ačkoli věděl, že údaje v protokole o provedené silniční kontrole byly účelově pozměněny jeho kolegou Janem Willem, který byl za to loni v září odsouzen.

Will v průběhu hlavního líčení uvedl, že ho ke zfalšování policejního dokumentu navedl právě Horváth, když při kontrole úředního záznamu zjistil, že se řidič nepodrobil opakované dechové zkoušce ani odběru krve. „Zavolal si mě s tím, že v úředním záznamu z kontroly, který jsem sepsal, je chyba, díky níž řidič vyvázne bez trestu, a naopak mě za to čeká sankce. Doporučil mi, abych to napravil tím způsobem, jakým jsem to potom udělal,“ prohlásil Will, který následně přepracoval záznam tak, že řidič opakovanou zkoušku odmítl stejně jako lékařské vyšetření s odběrem krve.

„Proti sobě stáli dva policisté. Nenašel jsem logické vysvětlení, proč by svědek Will nemluvil pravdu. Jeho výpověď koresponduje i s dalšími důkazy, které ji podporují,“ uvedl samosoudce Vladimír Žák.

Měl tajnou nahrávku



Případ se točí kolem silniční kontroly z dubna 2016. Řidiči tehdy policisté naměřili v dechu půl promile alkoholu. Jenže udělali chybu, když neprovedli zkoušku opakovaně. Poté, co zjistili, že hodnoty mezi prvním a druhým nadýcháním se lišily o více než deset procent, byli podle předpisů povinni dát řidiči dýchnout ještě potřetí a pak jej vyzvat k odběru krve. To se nestalo, nicméně k přestupkové komisi doputoval spis, podle něhož řidič na výzvu policistů odmítl opakovaně dýchnout a nechat si vzít krev.

Řidič pak v rámci obhajoby u správního orgánu předložil jako důkaz tajnou audionahrávku z průběhu kontroly, z níž jasně vyplynulo, že ho nikdo ke třetí dechové zkoušce ani k odběru krve nevyzval.

„Obžalovaný dlouhá léta pracuje na úseku dopravní agendy. Musel si být vědom, jaké následky může vyvolat, když předloží takhle zmanipulovaný spis správnímu orgánu. Odmítnutí dechové zkoušky a odběru krve znamená pro řidiče vždy daleko přísnější sankce,“ upozornil soudce.