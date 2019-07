ok, Novinky

Šofér kamionu v neděli ráno slyšel nezvyklé zvuky z návěsu a vydal se na čerpací stanici požádat o pomoc zaměstnance. Ti přivolali policisty, kteří následně našli pět lidí.

„Osoby se měly ukrývat v nákladovém prostoru vozidla, aniž by o nich řidič věděl. Přivolaní policisté po otevření nákladového prostoru a jeho propátrání nalezli pět osob ve věku asi 20 let,“ uvedla mluvčí policie Gabriela Pokorná.

Migranti podle ní uvedli, že jsou z Afghánistánu. Neměli doklady ani vízum a na území ČR vstoupili podle policie neoprávněně.

„Cizince s největší pravděpodobností čeká návrat do země, odkud k nám přicestovali, případně do země, kde požádali o azyl, v tomto případě do Bulharska, Řecka, na Slovensko,“ uzavřela Pokorná.