Muži ve věku 23, 34 a 65 let se předposlední červnovou neděli podle policie vloupali do chatky v obci poblíž Nejdku v západních Čechách. Znehodnotili pohybové i zvukové čidlo a vylomili zámek do domku.

Tam ukradli jednak samonabíjecí pistoli za asi 25 tisíc korun a také klíče od sklepa. Ve sklepě měl majitel uschovaných asi 5 500 stříbrných mincí, v celkové hodnotě 2,75 milionu korun a také přes deset lahví vína. I o ně jej zloději připravili.

Odcizené mince

FOTO: Policie ČR

Ne však na dlouho. Po dvou dnech rozsáhlého prověřování policisté dopadli trojici mužů, u kterých při domovních prohlídkách našli ukradené věci.

„Proti všem třem mužům zahájili trestní stíhání a obvinili je ze spáchání zločinu krádež a přečinů porušování domovní svobody a nedovolené ozbrojování spáchaných formou spolupachatelství,“ uvedla mluvčí.

Zároveň dodala, že všechny tři obviněné muže poslala soudkyně během pátečního odpoledne do vazební věznice.