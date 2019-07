Petr Kozelka, Právo

Případ otevírá otázku, jestli je v Česku dobře nastaven systém při péči o lidi, kteří se pokusí sáhnout si na život, nebo jestli lékaři špatně odhadli situaci. Oba sebevražedné činy totiž od sebe dělila jen hodina a půl.

K prvnímu incidentu spěchali záchranáři a policisté na nádraží v neděli před desátou hodinou ráno. Podle informací Práva šel muž po jednom z nástupišť proti jedoucímu vlaku.

Strojvedoucí na něj zatroubil, muž popošel od hrany nástupiště, ale pak vkročil do kolejiště přímo před vlak. Strojvedoucí naštěstí zřejmě s něčím takovým počítal, a proto už dopředu snížil rychlost, takže lokomotiva muže pouze přimáčkla k hraně nástupiště.

Stožár u nemocnice



Záchranka ho pak převezla do psychiatrické nemocnice v brněnských Černovicích. Odtud byl ale krátce po příjezdu propuštěn. Před půl dvanáctou záchranáři, strážníci a policisté spěchali ke stožáru vysokého napětí jen pár desítek metrů od areálu nemocnice. Muž nakonec sáhl na elektrický drát, zřítil se ze stožáru a na místě zemřel.

Ředitel nemocnice Pavel Mošťák Právu řekl, že kromě policie prošetřuje případ i samo vedení špitálu. „Přijetí pacienta je vždy limitováno zákonem o zdravotních službách, tedy musí tam být zcela jednoznačné kritérium bezprostřední nebezpečnosti sobě či okolí pod vlivem duševní poruchy. Navíc tu podle zákona musí být taková situace, která nelze být řešena jinak,“ řekl ředitel.

Pokud se do nemocnice dostal po sebevražedném pokusu, viděl bych to bohužel na chybu lékařů soudní znalec

Podle ministerstva zdravotnictví neexistuje žádný právní předpis, podle něhož by nemocnice musela hospitalizovat člověka podezřelého ze sebevražedného jednání. „V každém případě osoba, která projevuje sklony k sebevražednému jednání, musí být vyšetřena lékařem se specializovanou způsobilostí v oboru psychiatrie, který je v rámci své odbornosti vzdělán v posouzení závažnosti proběhlého pokusu i míry rizika jeho opakování,“ prohlásila mluvčí ministerstva Gabriela Štěpanyová.

„Vzhledem k velkým rozdílům v závažnosti i příčinách sebevražedných pokusů nelze nastavit paušální postup pro všechny osoby po sebevražedném pokusu či s rizikem sebevražedného jednání,“ dodala mluvčí.

Mohl zůstat na pozorování

Právo případ předestřelo i jed­­­­nomu z nejzkušenějších soudních znalců v oboru psychiatrie, který si vzhledem k citlivosti případu přál zůstat v anonymitě. „Důležité budou údaje v dokumentaci, ale pokud se do nemocnice dostal po sebevražedném pokusu, viděl bych to bohužel na chybu lékařů, kteří jej nechali jít,“ prohlásil znalec.

„Pokud by tam nebyla ta událost s vlakem, bylo by to něco jiného. Lidé, kteří jsou rozhodnuti spáchat sebevraždu, mohou být klidní, schopni bavit se naprosto normálně a není na nich možné poznat, že jsou rozhodnuti skoncovat se životem. A do hlavy jim nikdo nevidí,“ upozornil znalec.

„Jenže pokud se tam dostane po nějakém pokusu, měli by si ho nechat na pozorování. Ne­dobrovolná hospitalizace je v takovém případě vždy právně odůvodnitelná. Mohlo by stačit jen pár dní, udělat psychologii, pozorovat ho a potom už lékař získá větší jistotu,“ dodal znalec.

Policisté se případem intenzivně zaobírají.