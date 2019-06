Aleš Pelikán, Právo

Incident se podle soudu stal 20. listopadu 2016 kolem druhé hodiny ráno před barem v ulici Velká Hradební. Poškozený muž si měl splést auto strážníků s vozem taxi a skočil mu do cesty. Později měl zavrávorat a vrazit do otevřených dveří auta strážníků. Strážníci pak muže spoutali, Jindra, který přijel na místo až po jeho spoutání, ho měl posadit do auta a odvézt na služebnu státní policie.

Když seděl vedle něj vzadu ve služebním autě, měl ho udeřit loktem. Podle soudu mu způsobil zlomeniny levé očnice spodní a vnitřní strany, pohmoždění levého oka, zlomeninu nosu a další zranění.

Jindra jakékoliv násilí u soudu odmítl. Převážený muž se podle něj choval agresivně, kopal v autě do sedaček. Sedl si prý vedle a přitiskl se na něj a moc si ho nevšímal. „Jmenovaného jsem v žádném případě vědomě nepraštil. Jestli u něj došlo k nějakému zranění, je mi to líto,“ prohlásil Jindra.

Opustí zaměstnání



Podle soudu byla Jindrova vina bez jakýchkoliv pochybností prokázána a jedinou verzí, která ze všech zůstává, je, že toto zranění způsobil loktem nebo pěstí obžalovaný Jindra. „Není namístě soudu cokoliv vytknout. Jinak soud ale hodnotil otázku trestu. Soud prvního stupně přecenil přitěžující okolnosti, které shledal. Nepodmíněný trest je zcela evidentně nepřiměřený,“ řekl předseda odvolacího senátu Jiří Kroupa.

Proti rozhodnutí odvolacího soudu je přípustné podat jen dovolání. Jindra stále pracuje u ústecké městské policie, je tam již 28 let a patří mezi nejlépe hodnocené. V případě pravomocného odsouzení už ale nemůže v řadách strážníků setrvat. „Nelíbí se mi trest, ale už s tím asi nic neudělám,“ řekl Jindra po rozsudku. „Na moji práci to bude mít vliv a pravděpodobně i na celý život,“ dodal.