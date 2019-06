ok, Novinky, Právo

„Soud mě uznal vinným. Odsouzena však byla jen jedna ze zakázek v případu na buštěhradský zámek. Soud konstatoval, že nešlo o přijetí úplatku, ale je to překvalifikováno na poškození zájmu Evropské unie. To je mi ctí, je to jako u našich předků, kteří byli odsuzováni za poškozování třetí říše,“ řekl po verdiktu Rath.

Zároveň upozornil, že je to na tom lépe, protože ve třetí říši dostávali obžalovaní trest smrti, on sám mohl dostat jen 12 let vězení. „Jsem hrdý na to, že jsem odsouzen za poškozování zájmů nové říše,” dodal bývalý hejtman.

Peníze nemá



Trest však podle svých slov přijme. „Cítím se nevinný, ale jsem připraven se mu podrobit. Budu se bránit právními prostředky, klidně i ke štrasburskému soudu. Vrchní soud podlehl tlaku politiků a veřejnosti, aby mě potrestal. V rámci zakázky na zámek jsem nic nezákonného nekonal,“ konstatoval bývalý hejtman.

Rath se také vyjádřil také k peněžitému trestu, kterým byl odsouzen k zaplacení 10 milionů korun. „Nemám 10 milionů, nemám ani jeden milion, takže nevím, z čeho to mám zaplatit. Musím počkat, co bude v písemném zdůvodnění, jestli to bude možné uhradit ze zabaveného majetku,“ vysvětlil Rath.

Po sedmi letech



Soudy vynesly první pravomocný rozsudek po sedmi letech od doby, kdy policisté zatkli Ratha s krabicí od vína se sedmimilionovým úplatkem. Pražský vrchní se případem zabýval podruhé. Stejný prvoinstanční verdikt v roce 2016 zrušil kvůli použití odposlechů. Nejvyšší soud však následně uvedl, že je lze použít jako důkaz.

V první větvi Rathovy korupční kauzy figuruje kromě bývalého hejtmana dalších deset lidí. Machinace s tendry na rekonstrukci zámku Buštěhrad na Kladensku, budovy gymnázia v Hostivici a nákupu vybavení do kladenského domova pro seniory a středočeských nemocnic podle obžaloby organizovali bývalá ředitelka kladenské nemocnice Kateřina Kottová a její manžel Petr.

Kottovi podle spisu brali spolu s Rathem za zajištění vítězství v tendrech úplatky, o které se dělili. Převzít podle spisu stihli 38 milionů korun, pak je zatkla policie.