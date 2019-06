Petr Marek, Právo

Vše se odehrálo v bytě matky obžalovaného ve Valašském Meziříčí v den před Štědrým dnem. Vašků, který v té době už bral drogy, jak sám přiznal, sedm až osm let, si v inkriminovaný den třikrát „šňupnul“ a bylo zle. Dostal se do stavu, kdy měl pocit, že „po něm jdou“ jako ve filmovém hororu a nebyl schopen své jednání ovládat.

„Koupili jsme si kapra, kterého jsem nechal už na stánku zabít. Když přítelkyně chtěla, ať ho nachystám, dostal jsem strach, že budu připravený k večeři jako on,“ vypověděl u soudu obžalovaný. Když pak uslyšel, jak před domem zastavilo auto, myslel si, že „přijeli pro něj“.

Nechtěl jsem jí ublížit. Pořád ji miluji. Odsuzuji, co jsem udělal. obžalovaný

„Vzal jsem nůž, a protože jsem byl přesvědčený, že je v tom namočená i přítelkyně, bál jsem se i jí a zaútočil jsem,“ uvedl Vašků. V běsnění přestal až poté, co se mu v tom snažila zabránit jeho matka, která do domu zrovna přišla.

Měl halucinace



V té době jeho vztah s poškozenou trval zhruba dva a půl roku. „Zpočátku to bylo pěkné. Bral ale drogy, a tak to s postupem doby bylo horší a horší. Byl žárlivý, míval halucinace, strašily ho bludy. V posledním roce mě několikrát i uhodil. Byl nervózní, jeho agresivita sílila. Mimo realitu byl už několikrát,“ vypověděla žena.

Marek Vašků u olomouckého krajského soudu.

FOTO: Petr Marek, Právo

Vašků se přímo u soudu za své řádění omluvil. „Nechtěl jsem jí ublížit. Pořád ji miluji. Odsuzuji, co jsem udělal. Chtěl bych vrátit čas. Chybou bylo, že jsem nevyhledal odbornou pomoc. Bál jsem se, že přijdu o zaměstnání. Teď bych to chtěl napravit. Bojím se ale, že už mi nedokáže odpustit,“ sypal si popel na hlavu obžalovaný.

„Je možné, že do budoucna mu odpustím, asi bych měla, teď to ale ještě nejde. Záleží mi na něm jako na člověku. Nevím však, zda bych někdy dokázala vedle něho fungovat, nedovedu si ani představit, že bychom zase mohli být normální pár,“ reagovala žena, která v době útoku měla v těle více pervitinu než její tehdejší přítel.

Popřela však, že by ho pozřela vědomě. Již v minulosti jí ho prý Vašků namíchal do alkoholu. Ten to ovšem u soudu rezolutně odmítl.

Jednání muselo být kvůli nepřítomnosti znalce psychiatra odročeno.