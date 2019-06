Vyšší trest za vraždu Roma na sídlišti v Chomutově: Benda dostal 10 let

Osmatřicetiletý Petr Benda půjde na 10 let do vězení za loňskou vraždu Roma na sídlišti v Chomutově, rozhodl o tom v úterý Vrchní soud v Praze. V novém odvolacím jednání tak zpřísnil svůj předchozí verdikt, kterým Bendovi mimořádně snížil trest pod zákonnou sazbu na sedm let.