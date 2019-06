Zdrogovaný řidič se zákazem řízení ujížděl policistům, museli vytáhnout zbraň

Až osm let by si mohl odsedět řidič (29) vozu BMW 520, který se v úterý před polednem řítil až 150kilometrovou rychlostí centrem Hradce Králové. Jízdu, během níž přejížděl na plné čáře, kličkoval mezi auty, jel na červenou, v protisměru, po chodníku i cyklostezce a naboural dvě auta, ukončil po ujetí asi šesti kilometrů, což mu trvalo přibližně pět minut, nárazem do nemocniční budovy.