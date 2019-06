jam, Právo

Horáček se před policisty rozpovídal už letos v lednu v litoměřické vazební věznici. Následně byl po téměř dvoudenním výslechu propuštěn na svobodu. Ve vazbě strávil přes půl roku.

Horáček svým krokem pravděpodobně usiluje o status spolupracujícího obviněného, čímž by měl šanci dosáhnout na nižší trest. Dalším důvodem je údajně to, že se mu nelíbí, že je označován za ústřední postavu kauzy. On sám se prý považuje za „prostředníka“.

Podle Lidových novin, které měly možnost se s materiálem seznámit, byl nejvýznamnější osobou ředitel největší české pojišťovny Kabátek.

Ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny Zdeněk Kabátek

FOTO: Petr Horník, Právo

Horáček při výslechu popsal například uzavření smlouvy mezi regionálními pobočkami a nejmenovanou dermatologickou společností. Zástupci pojišťovny v regionech podle něj museli dostat pokyn přímo z ústředí, aby hlasovali pro uzavření smlouvy. To údajně měl s Kabátkem předjednávat exposlanec Šnajdr, který mezi roky 2010 a 2012 seděl v dozorčí radě VZP.

ČTĚTE TAKÉ Exposlanec Šnajdr s Horáčkem neúspěšně rozjížděli byznys



Šnajdr lobbistovo vyprávění označil opakovaně za lež. Na uzavření výše zmíněné smlouvy se prý nijak nepodílel. Kabátek Horáčkovo tvrzení také odmítl.

Ministerstva to řeší



Podle šéfa resortu zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) už ale smlouvu prověřují jak jeho resort, tak ministerstvo financí.

„Na smluvní vztah VZP s dermatologickou klinikou se zaměřila společná kontrola (…), jejíž předběžné závěry poukazují na nestandardní procesy,“ řekl LN Vojtěch s tím, že ukončení kontrol se předpokládá do dvou měsíců a závěry budou následně předány policii.

Naopak vedení VZP spolupráci s danou firmou za problematickou nepovažuje. „Dle kolegů z úseku zdravotní péče je zmiňovaná společnost standardním partnerem,“ sdělil listu tiskový mluvčí pojišťovny Oldřich Tichý s tím, že uzavírání smluv probíhá podle zákona a na základě výběrových řízení.

Celkem je v kauze údajných manipulací s nemocničními zakázkami v pražských nemocnicích na Bulovce a Na Františku obviněno čtrnáct lidí a šest firem. Vedle Horáčka stíhání čelí například bývalá ředitelka Bulovky Andrea Vrbovská, její nástupce František Novák, jehož na začátku loňského července v této souvislosti odvolal ministr zdravotnictví, či exředitel Nemocnice Na Františku Robert Zelenák.