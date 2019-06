Petr Kozelka, Právo

Citelnější trest mu tak vyměřil až senát brněnského krajského soudu, neboť podle jeho verdiktu musí děvčeti zaplatit čtvrt milionu korun na náhradě nemajetkové újmy.

Poprvé se muž začal na dívku sápat v polovině září 2016. „Učinil tak s vědomím, že nezletilá je dcerou jeho přítelkyně, a také s vědomím, že je jí teprve dvanáct let. Využil její zamilovanosti a opakovaně s ní měl vaginální i orální sex,“ stojí v trestním rozsudku, kterým byl muž potrestán pouze tříletým trestem s podmíněným odkladem na pět let, k čemuž mu soud ještě přihodil ochranné léčení.

Žalobce se neodvolal

Státní zastupitelství v mužově jednání spatřovalo pohlavní zneužívání a ohrožování výchovy, kde je trestní sazba od dvou do deseti let.

Podle justičních databází se státní zástupce s podmíněným trestem spokojil a neodvolal se, sám odsouzený celkem pochopitelně proti mírnému trestu také neprotestoval. Na mužovo jednání se přitom teoreticky mohlo pohlížet i jako na znásilnění, kde by už hrozil trest pět až dvanáct let, přičemž u této výměry by soud nemohl trestat pouze podmínkou.

Dívka byla do svého prznitele podle všeho skutečně zamilovaná, po jeho odsouzení trestním soudem ale zřejmě pohled změnila a muže zažalovala o náhradu nemajetkové újmy ve výši čtvrt milionu korun.

Okresní soud v Kroměříži jejímu nároku bezezbytku vyhověl. „Žalovaný porušil zákon, zasáhl do jejích osobnostních práv. Byla zasažena její čest a důstojnost. Měla k žalovanému blízký vztah a on přitom její důvěry zneužil. Prodělala fyzické i psychické útrapy v souvislosti s přerušením těhotenství,“ napsal soud do rozhodnutí, proti kterému se ale zvrhlík rozhořčeně odvolal.

„Celý ten soud byla jen komedie a divadlo, všechno je to fraška. Je sice pravda, že jsem byl uznán vinným, ale i trestní soud uznal, že jsem sexuálně nemocný. Musím navštěvovat ambulanci v Havlíčkově Brodě. Když jsem to soudci říkal, jen se mi smál do očí. Měl by se na mě vypracovat znalecký posudek a pak ten rozsudek zrušit,“ napsal muž do svého odvolání.

K samotnému odvolacímu Krajskému soudu v Brně ale nepřišel, ráno před jednáním jen poslal vágní omluvu, že je nemocný, což ale senát odmítl akceptovat, a rozhodoval tak v mužově nepřítomnosti.

Muž měl podle zjištění Práva pravdu v tom, že jeho sexualita není standardní. Podle výsledků zkoumání z trestního řízení ale není pedofil, k ženám jeho věku by jej to táhlo, ale může být před nimi příliš plachý, proto se zřejmě svoje potřeby rozhodl ukojit na dítěti, které k němu vzhlíželo.

Mohla žádat více

Advokát dívky u brněnského soudu upozornil, že celé předchozí jednání bylo naprosto korektní. „Není pravda, že by se mu někdo vysmíval. My jsme se to pokoušeli vyřídit i smírnou cestou, ale jeho závěr byl, že mu je to stejně jedno, protože stejně žádné finanční prostředky nemá,“ prohlásil advokát.

Podle odvolacího senátu se soudcem zpravodajem Michalem Ryškou bylo naprosto neoddiskutovatelné, že se muž dopustil závažného zásahu do dívčiny tělesné i mravní integrity. „Vznikla jí závažná nemajetková újma. Otěhotněla a byla nucena v tak nízkém věku podstoupit traumatizující interrupční zákrok. To vše se navíc odehrálo na malé obci,“ upozornil Ryška.

Soudce Ryška navíc připomenul, že dívka mohla po muži žádat daleko vyšší finanční satisfakci. I Nejvyšší soud totiž už přiznal oběti znásilnění půl milionu korun, a i brněnský soud u podobného případu, kde ale dívka nakonec porodila, odsouhlasil smír v podobě 600 tisíc korun.