Podezřelý z nájemných vražd může být vydán do Maďarska i Srbska, rozhodne Benešová

O tom, ve které zemi bude nakonec souzen cizinec podezřelý ze tří nájemných vražd, bude muset rozhodnout ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO). Pražský městský soud v úterý rozhodl, že muž zadržený v březnu českou policií v Praze může být vydán do Srbska, řekla mluvčí Markéta Puci. Stejný soud však již koncem května připustil také předání údajného vraha do Maďarska. Do doby, než se o jeho osudu rozhodne, zůstává cizinec v pražské věznici.