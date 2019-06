Petr Kozelka, Právo

Nakonec důchodkyni přinesl klid až verdikt brněnského krajského soudu, kterým byl muž poslán na čtyři roky do vězení. Řádění svého potomka v rodinném domku ve vesnici na Břeclavsku žena snášela pět let.

„Obžalovaný dlouhodobě psychicky i fyzicky týral matku tak, že ji bezdůvodně v podnapilém stavu soustavně osočoval vulgárními výrazy, vyhrožoval jí zabitím, ničil jí zařízení domácnosti, házel po ní různé předměty, které mu přišly pod ruku, fyzicky ji napadal údery rukama především do hlavy, a když poškozená upadla na zem, tak do ní kopal,“ stálo v obžalobě.

Neprojevil lítost nad svým jednáním ani sebereflexi z obžaloby

Tyranie vyvrcholila loni na konci srpna, kdy se syn bez milosti znovu do matky pustil.

„Napadl ji údery do hlavy a druhý den, když poškozená odmítala jíst z důvodu, že jí po napadení z předešlého dne není dobře, ji opětovně vulgárně osočoval a vyhrožoval jí zabitím, pokud neopustí bydliště do doby, než se vrátí z pohostinství,“ upozornil státní zástupce. Seniorka nakonec ve strachu o holý život skutečně z domu odešla a vyhledala pomoc u své dcery.

Obhajoba se snažila omlouvat řádění tím, že muž je nemocný a notorický alkoholik. „Je pravda, že obžalovaný byl každou chvíli opilý. Jeho jednání nebylo v souladu se zásadami rodinného soužití vůči matce, avšak není pravda, že by ji týral. Chodila denně po dědině, chodila nakupovat, jezdila do Prahy, do Brna, k sestře, k dcerám, nikdo nikdy na ní žádné poranění neviděl,“ tvrdila obhajoba.

Vtrhl domů i přes zákaz



Matka na svého syna několikrát podala trestní oznámení, ale pak jej zase vzala zpět. Muž byl dokonce policií z domu vykázán, ale nic si z toho nedělal. Usnesení o vykázání strhl z vrat domu, přelezl přes plot a začal matce nadávat. Ta se ve strachu z napadení zamkla doma, zavolala dceři a ta zburcovala hlídku, která muže chytla v domě.

„Obžalovaný porušil zákaz, avšak do domu přišel, aby si vyzvedl věci, a byl dopaden na záchodě,“ omlouvala jeho jednání obhajoba. „Poškozená se nyní bojí bydlet ve svém domě, obává se o svůj život. Žádá, aby obžalovanému byla odňata svoboda a ona mohla klidně ve svém domě žít,“ apeloval na soud zmocněnec matky.

Senát brněnského soudu v čele se soudkyní Halinou Černou upozornil na závěry psychiatrického vyšetření, podle něhož je muž závislý na alkoholu, který už poznamenal jeho psychický i fyzický stav, ale má schopnost odolat prvnímu doušku. Znalec také zdůraznil, že muž je za své jednání plně trestně odpovědný.

Muži hrozilo za týrání až osm let vězení, senát jej nakonec potrestal čtyřmi roky.

„Týrání své vlastní matky se dopouštěl po dobu delší pěti let, zásadně pod vlivem alkoholu nejméně dva- až třikrát do týdne. Týrání se dopouštěl vůči své matce, osobě vysokého věku, neprojevil lítost nad svým jednáním ani sebereflexi,“ konstatovala soudkyně Černá.