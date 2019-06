Petr Marek, Právo

Stork posledních několik let bydlel v rodinném domě své kamarádky v Adolfovicích. Ve společné domácnosti tam s nimi žil i syn. Zhruba dva týdny před kritickým dnem bylo soužití všech divoké a 21. prosince 2018 vyvrcholilo konfliktem, který skončil vraždou.

„Obžalovaný v opilosti bodl syna kamarádky kuchyňským nožem s čepelí dlouhou 19 centimetrů do srdce a téměř mu přeťal srdeční tepnu,“ uvedla státní zástupkyně.

Byl zhulený, opilý. Začal nás napadat. obžalovaný

Útočník u soudu využil svého práva a odmítl vypovídat. „Nemám co,“ vysoukal ze sebe a více už nepromluvil.

V přípravném řízení se k činu doznal. Tvrdil, že mladík byl v poslední době protivný, agresivní, pil alkohol, fetoval a jeho i svoji matku neustále napadal. „Dva dny předtím, než se to stalo, když řádil, jsem mu dal nakládačku. Já poté skončil na policajtech, jeho odvezli na záchytku a byl klid,“ uvedl tehdy Stork.

Záchranáře volala matka



Při dalším konfliktu, který nastal po předchozím požívání alkoholu, už nervy na uzdě neudržel. „Byl zhulený, opilý. Začal nás napadat, pošťouchali jsme se, já nevydržel s nervy, vzal jsem nůž na chleba, zabodl jsem mu ho do hrudníku a hned zase vytáhl. Vím, že jsem udělal blbost. Mrzí mě to, ale teď už s tím nic nenadělám,“ řekl obžalovaný policistům.

Stork zavražděného, který se v roce 2017 vrátil z vězení, podle jeho matky neměl rád. Prý mu vadilo, že s nimi bydlel.

„Když se ten osudný den chytili, říkal synovi, ať vypadne. On na to nijak nereagoval, nic mu neudělal a najednou byl na zemi a nedýchal. Stork si pak sedl do křesla, jako by se nechumelilo,“ vypověděla u soudu žena a odmítla, že by syn byl v době napadení zfetovaný. „Vím, že občas kouřil marihuanu. Tehdy ale ne. Poznala bych to,“ dodala.

Po útoku k synovi zavolala záchranáře, ale jeho život už se jim zachránit nepodařilo.

Soud musel jednání kvůli neúčasti znalců odročit.