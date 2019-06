Kabriolet BMW vjel v protisměru pod autobus, řidiče odvezl vrtulník

Záchranáři zasahovali v úterý odpoledne u vážné nehody autobusu a osobního auta na Berounsku. Podle předběžných závěrů vyšetřovatelů vjel řidič kabrioletu do protisměru, kde vrazil do autobusu. Řidiče auta odvezli zdravotníci vrtulníkem s těžkým zraněním do nemocnice.