Podle Kadlece přišli strážníci do centra, protože chtěli informace o klientech. Zaměstnanec jim je ale odmítl poskytnout kvůli nařízení GDPR a podle zákona o sociálních službách. Strážníci byli podle Kadlece po odmítnutí vulgární.

„Vulgárně hovořili o zaměstnancích Naděje a klientech. Muž je požádal o služební čísla. To policisté odmítli, zakrývali si je rukou,“ uvedl Kadlec. Muž si proto chtěl vyfotografovat registrační značku jejich auta. „Policisté ho před očima svědků srazili za jízdy otevřenými dveřmi auta, zaklekli na něj a v poutech odvezli na služebnu. Muž je v pracovní neschopnosti,“ konstatoval ředitel Naděje.

Několikrát udeřil rukou do služebního vozidla a pokoušel se otevřít dveře u spolujezdce. mluvčí městské policie

Jinou verzi ovšem nabídla mluvčí strážníků Irena Seifertová, podle které jeli strážníci doručit písemnost Obvodního soudu pro Prahu 4 pro člověka, který měl v Naději doručovací adresu. Zaměstnance Naděje se šli zeptat, zda je adresát v budově. „Ten je uvítal slovy: Co tady děláš ty vole? Nemáš tady co dělat, vypadněte, toto je chrám, mě blbosti nezajímaj,“ vylíčila Seifertová.

Další dějství se odehrálo venku před budovou, kam strážníci s mužem dobrovolně odešli. „I kdyby tady někdo byl, vám to neřeknu. Znáte hovno, naučte se zákony. Stejně jsem úplně nekompetentní a vy si to odnesete. Dej mi číslo. Tady sou všude klienti, ti to viděj,“ vykřikoval podle městské policie zaměstnanec Naděje.

Strážníci se mu podle Seifertové snažili vysvětlit, aby se choval slušně. Následně se hlídka kvůli nekompetentnosti zaměstnance sebrala a odešla do auta. Když z místa odjížděla, muž je doběhl a začal křičel, aby mu strážníci dali číslo.

„Několikrát při tom udeřil rukou do služebního vozidla a pokoušel se otevřít dveře u spolujezdce. Na opakovanou zákonnou výzvu muž nereagoval a ve svém jednání dále pokračoval. Hlídka tedy muže vyzvala k prokázání totožnosti,“ vylíčila Seifertová.

Nechceme s policií vyvolávat konflikt, ale to, čeho se nyní dopustili strážníci, už přesáhlo veškeré hranice slušnosti. ředitel Kadlec

Muž však nereagoval a chtěl odejít. Hlídka proto použila donucovací prostředky a předvedla muže na policii ke zjištění totožnosti. Podle městské policie muž neměl viditelné zranění.

„Bylo mu nabídnuto lékařské ošetření, které je nabídnuto každému v případě použití donucovacích prostředků. To předváděný ale odmítl. Poté byl nezraněn a se všemi věcmi propuštěn ze služebny,“ sdělila mluvčí strážníků s tím, že při zákroku jim ostatní zaměstnanci řekli, že „takovéto chování dotyčného zaměstnance je bohužel standardní“.

Jeho jednání strážníci oznámili správnímu orgánu pro podezření z přestupku neuposlechnutí výzvy úřední osoby a znevážení postavení úřední osoby při výkonu její pravomoci. Jak Seifertová dále dodala, strážníci nezakrývali služební číslo a nechtěli žádné údaje. „Pokoušeli se doručit písemnost, kterou bylo nutné předat z důvodu probíhajících úkonů v trestním řízení,“ tvrdí Seifertová.

Jak Kadlec uvedl, policisté a strážníci chodí do centra pravidelně, aby se pokusili zjistit, kde se nachází některý z klientů. Naděje má však podle ředitele výklad ministerstva práce a sociálních věcí a ministerstva vnitra, podle kterého jim je centrum poskytovat nemůže.

„Doposud pouze verbálně útočili na naše zaměstnance. Ti se vždy snažili tyto situace ustát. Nechceme s policií vyvolávat konflikt, ale to, čeho se nyní dopustili strážníci, už přesáhlo veškeré hranice slušnosti," doplnil Kadlec s tím, že celou událost nyní řeší s právníkem.

Městská policie však slova ředitele rezolutně odmítla. „Naši strážníci na místě postupovali profesionálně, v souladu se zákonem, nikoho verbálně ani fyzicky nenapadli. Slova ředitele dehonestují práci našich strážníků velmi zásadním způsobem. S ohledem na uvedené a ve snaze zabránit další bezdůvodné dehonestaci se hodlá městská policie proti nepravdivému nařčení bránit,“ uzavřela Seifertová.

Centrum Naděje vzniklo v roce 1989 a poskytuje bezplatně pomoc lidem bez domova, postiženým lidem, rodinám, ale i dětem. Poskytuje služby v oblasti duchovní, sociální, zdravotní, charitativní, vzdělávací či výchovné.