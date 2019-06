Adéla Jelínková , Právo

Kromě bývalého radního za ČSSD Daniela Hodka, jehož údajné zapojení do pokusu o zmanipulování tendru v Nemocnici na Františku Právo již v minulosti podrobně mapovalo, je dalším stíhaným známý exposlance za ODS a někdejšího předsedy správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) Marka Šnajdra, podnikatel s maltským pasem a brněnskými kořeny Miroslav Lekeš. Ten se rovněž skrze svůj byznys pohybuje ve zdravotnickém prostředí.

O Lekešovi Právo již před časem informovalo. A to v souvislosti s pokusem podnikatele Tomáše Horáčka, jenž je ústřední postavou údajné korupční kauzy kolem pražských nemocnic, a Šnajdra o koupi zadlužené pražské Nemocnice svaté Alžběty.

Redakce má důkazy, že přímo Šnajdr skrze Horáčkovu společnost Svět zdraví SE investoval mezi lety 2017 a 2018 polovinu z celkové částky na odkup závodu, tedy 14,5 milionu korun. Ty ústecký podnikatel, spolu se svým dílem (celkem tedy 29 milionů), složil do notářské úschovy - jako doklad o schopnosti za nemocnici zaplatit.

Avšak poté, co Horáčka policisté v červnu minulého roku poslali kvůli údajné korupci v pražských nemocnicích do vazby, jejich společný byznys padl.

V celém příběhu se angažoval právě i podnikatel Lekeš, jenž je nově dalším obviněným. Celý proces plánovaného odkupu totiž řídili a účastnili se jej na Šnajdra napojení lidé, sám Šnajdr nikde oficiálně nevystupoval ani nefiguroval.

Příběh jedné nemocnice

Jak již Právo popisovalo před časem, firma Nemocnice sv. Alžběty, která ústav provozuje, skončila po smrti předchozího vlastníka Jana Zívala kvůli dluhům v insolvenci. Z insolvenčního rejstříku lze vyčíst, že oficiálně Horáčkova společnost Svět zdraví projevila o nemocnici zájem v červnu roku 2017. Věřitelům zadlužené nemocnice firma nabídla částku 29 milionů. V začátku insolvenčního procesu, v roce 2016, se věřitelé přihlásili s pohledávkami ve výši 75 milionů.

Od začátku Horáčkovu společnost zastupoval ostravský advokát Petr Svatoš. Jde zároveň o člověka, který je podle informací redakce úzkým spolupracovníkem Marka Šnajdra. V minulosti s ním například působil ve Šnajdrově společnosti Beskydy Investment Group, která se, dle údajů v obchodním rejstříku, měla zaměřovat na správu a prodej nemovitostí.

Podle zdrojů Práva se Šnajdr na jednáních ohledně odkupu nikdy neobjevil.

„Šnajdr nikdy nevystupuje oficiálně. Všichni prostředníci, kteří na jednáních byli, ale říkali, že jednají za pana ‚Š‘,“ řekl Právu člověk, který se jednání účastnil.

Lekešova směnka

Krátce na to, co nemocnice spadla do insolvence, se s pohledávkou ve výši 137 milionů navíc přihlásila na pohled neznámá anonymní kyperská společnost CEE Commerz Limited. Na ni převedl směnku mocný brněnský podnikatel a nový obviněný kauzy Miroslav Lekeš.

Jak lze dohledat v zahraničních zdrojích, beneficientem, tedy konečným uživatelem výhod zmíněné kyperské společnosti, která směnku převzala, je opět Lekeš, což je mimo jiné další Šnajdrův známý. Vazby na Lekeše sám Šnajdr médiím v minulosti potvrdil.

Kyperskou společnost, která peníze dodnes vymáhá, nezastupuje nikdo jiný než právník Horáčkova Světa zdraví a Šnajdrův advokát Svatoš.

I když insolvenční správce směnku odmítl uznat, společnost se dodnes soudí.

Svět zdraví ve svých návrzích věřitelům sliboval, že v případě, kdy věřitelé umožní Horáčkovi nemocnici převzít, zařídí stažení dané žaloby. „Tímto krokem by bylo dosaženo uspokojení přihlášených věřitelů výrazně rychleji, než by tomu bylo v případě, kdyby výše uvedený spor dále probíhal,“ upozorňoval Svět zdraví.

Za „Horáčkovo-Šnajdrovu” nemocnici se u věřitelů přimlouvali i „známí“ z řad ředitelů známých pražských nemocnic.

V první řadě šlo o ex-ředitelku Všeobecné fakultní nemocnice (VFN) Danu Juráskovou, jež byla rovněž ministryní zdravotnictví ve Fischerově úřednické vládě v letech 2009 a 2010. Jejím prvním náměstkem byl Šnajdr. Po celou dobu jejího působení ve funkci se hovořilo o tom, že resort ve skutečnosti řídí právě Šnajdr, nikoli Jurásková.

Tu současný ministr Adam Vojtěch (ANO) odvolal na konci listopadu z VFN kvůli „závažným pochybením“, které souvisely s veřejnými zakázkami, jež až nápadně často končily v rukou Horáčkových firem.

Kontrakt ‚z ruky‘ pro Lekeše

Další dobrozdání přišlo z Nemocnice na Bulovce - od nyní bývalé ředitelky Andrey Vrbovské, která je v kauze nemocniční korupce stíhaná spolu s Horáčkem.

Třetím, kdo se za Horáčka přimlouval, byl ředitel Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Robert Grill. Ten na svůj post nedávno rezignoval. Grill byl resortem zdravotnictví kritizován za to, že zadává zakázky bez soutěže.

Minulý rok v dubnu od něj významný kontrakt „z ruky“ například získala firma ViaPharma Hospital, kterou ovládá zmiňovaný podnikatel a známý Šnajdra Lekeš.

Obchod padnul ve chvíli, kdy Horáček v červnu 2018 nastoupil do vazby. Dodnes se s ním Šnajdr, skrze společnost CABD svého známého - člena ODS Jana Moravy (exposlanec za ODS, který na svůj post rezignoval v roce 2008 krátce poté, co na něj v médiích prasklo, že údajně sháněl „kompro“ na další politiky), soudí o sedm milionů, které mu údajně Horáček z původní zástavy odmítl vrátit.