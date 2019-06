miv, Právo

Všem došla trpělivost po případu z 24. května letošního roku, kdy při šetření banálního sporu o studnu jeden z jeho aktérů zastřelil místostarostu Dražůvek výstřelem přes zavřené okno. Policie k úřednímu kroku v případě potřeby volá nestranného svědka. Ve stovkách případů ročně jsou to lidé z obecního úřadu.

„Sdružení tajemníků už před časem upozornilo, že toto nemají v pracovní náplni,“ uvedl v úterý při vyhlášení sbírky na pomoc zastřelenému místostarostovi předseda Svazu měst a obcí a současně starosta Kyjova František Lukl (Sedmadvacítka nezávislých).

„Ministerstvo práce a sociálních věcí reagovalo a změnilo katalog prací, ale stejně není jasné, jak to řešit. Jsou to stovky případů, často v různou denní dobu, kdy tam zástupci obcí jezdí,“ dodal Lukl.

Žádají nárok na odškodnění

V Kyjově jako svědky vysílají obvykle strážníky městské policie. V malých obcích to ale padne na starostu, účetní a další lidi z úřadu. „A pak přijedou jako svědci na zásah do varny, nemají žádné vybavení na svou ochranu před chemikáliemi, nemají prostě nic,“ konstatoval starosta.

Stanislav Polčák, Klára Čudrnáková a František Lukl vyhlašují veřejnou sbírku ve prospěch rodiny zavražděného místostarosty

FOTO: Milan Vojtek, Právo

A nemají ani právní ochranu, proto je třeba nově nastavit pravidla. Novými zákony by to byl běh na dlouhou trať, s nápravou v řádu let. „Chceme, aby zapracovalo ministerstvo vnitra, budeme jednat i s nejvyšším státním zástupcem. Změna zákona je dlouhá. Ale změna metodiky postupu se dá zvládnout v řádu týdnů,“ uvedl Lukl.

Předseda Sdružení místních samospráv ČR Stanislav Polčák chce roli nestranných svědků řešit i z dalšího pohledu. „Chceme, aby v případě, že se při úkonu zraní nebo zemřou, vznikl zákonný nárok na odškodnění. To nelze nechat jen na soukromém připojištění,“ říká Polčák.

V kauze místostarosty Dražůvek rodině pomohla obec. „Rodině jsme poskytli dvacet tisíc korun. Ze zákona je to dar. Ale přiznám se, že to slovo dar v této souvislosti ani nemůžu vyslovit,“ uvedla starostka Dražůvek Klára Čudrnáková (SNK).

Sbírka ve prospěch rodiny zavražděného místostarosty.

Na peníze od pojišťovny si příbuzní ještě nějaký čas počkají. „Pojišťovna je vyplatí až na základě uzavřeného policejního šetření,“ zdůraznila starostka. SMS ČR a SMO ČR stojí za přípravou sbírky na pomoc rodině. Od úterý lze přispívat rodině na účet číslo 115-9528350237/0100.