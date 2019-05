Petr Kozelka, Právo

Dvaadvacetiletý David podle obžaloby kromě jiného bezdůvodně na ulici napadl a zkopal dvaaosmdesátiletého seniora, o dva roky mladší Patrik zase sedí na lavici obžalovaných mimo jiné za to, že při oslavě pálení čarodějnic shodil ze schodů staršího muže, který podle znalkyně při větší smůle mohl na následky poranění hlavy i zemřít.

Státní zástupkyně Kristýna Zoufalá je přesvědčena, že bratři také napadli a okradli jednoho známého. Napadený měl svědčit před soudem, ale nedokázal ze sebe vypravit kloudného slova a několik týdnů po jeho výslechu vyšlo najevo, že policie prověřuje možnost, že mu někdo zřejmě z okruhu známých obou bratrů vyhrožuje.

Zastrašování svědka



„Svědek je evidentně zastrašován. Ten třes jeho rukou je nezapomenutelný. Měli jsme podezření, že by mohl být vystaven nějakému tlaku a že má strach vypovídat,“ uznala soudkyně Helena Frantelová, která alespoň přečetla dřívější výpověď z přípravného řízení, kde napadený jasně označil oba bratry za útočníky.

„Jednání obžalovaných bylo brutální, projevovali absolutní neúctu k lidskému zdraví. Jednali zcela bezdůvodně, jen tak prostě napadali ostatní lidi. Oba jsou bez zaměstnání, oba mají trestní minulost a lítost, kterou projevili před soudem, vidím jen jako účelovou,“ vysvětlila státní zástupkyně, proč chce pro bratry sedmiletý trest.

Za ublížení na zdraví, loupež či výtržnictví jim hrozí maximálně deset let.

„Udělal to pervitin“

Obhájci bratrů naopak hovořili o lítosti, možné podmínce či trestu odpovídající délce vazby, v níž oba výtečníci už několik měsíců jsou. „Moc mě to mrzí, chyby jsem si uvědomil. Udělal to ten pervitin, neměl jsem to brát, to byla moje chyba. Upřímně a z celého srdce všeho lituju,“ snažil se pohnout senát ke shovívavosti David.

Patrik se zase snažil soud přesvědčit, že muži, jehož měl shodit ze schodů, nechtěl ublížit, nic společného prý nemá ani s dalším přepadením. „Chci se omluvit, ale nebudu se přiznávat k něčemu, co jsem neudělal. A co jsem udělal, toho lituji. Chtěl bych žít řádný život,“ prohlásil.

Soud nakonec jednání odročil, aby se senát mohl o verdiktu důkladně poradit.