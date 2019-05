Karel Otcovský, Právo

Berzinš, jenž navíc požaduje odškodnění ve výši 550 tisíc korun, pobývá nyní doma v Rize. Výslech tudíž probíhal prostřednictvím videokonference.

K incidentu mělo dojít loni v únoru. Vše začalo v návštěvní místnosti, když za Lotyšem přijela jeho matka. Tam měl mít muž údajně potyčku s několika členy vězeňské služby.

K napadení ze strany dozorců pak mělo dojít ve výtahu, když služba cizince odváděla z ošetřovny na celu. Dozorci podle obžaloby Lotyše chtěli potrestat za předchozí napadení jejich kolegy v návštěvní místnosti.

Na první pohled byl zraněný v obličeji, měl otevřené rány, odřeniny, podlitiny a také kulhal. bývalá advokátka poškozeného

Ve výtahu ho údajně bili pěstmi a obuškem ho několikrát udeřili především do hlavy, čímž mu způsobili mnohačetná povrchová poranění a podkožní krevní výrony, jež si vyžádaly lékařské ošetření. Úmyslným šlápnutím na koleno mu pak také prý trvale poškodili kloub. Berzinš popsal prostřednictvím překladatele soudu sled událostí vesměs v souladu s obžalobou.

Jeho matka přiblížila incident v návštěvní místnosti. Vypověděla, že při odchodu jeden z dozorců, který se údajně po celou dobu choval agresivně, udeřil jejího syna bez zjevného důvodu do boku.

„Za chvíli přiběhli další tři dozorci a syna začali bít. Byla jsem bezmocná, jen jsem křičela, aby toho nechali,“ řekla svědkyně mimo jiné.

Běžný zákrok



Oba dozorci při zahájení hlavního líčení vinu rezolutně odmítli. Z jejich strany šlo prý o běžný služební zákrok s použitím donucovacích prostředků.

Bývalá advokátka Berzinše dříve u soudu vypověděla, že klienta navštívila jen několik hodin po údajném incidentu. „Na první pohled byl zraněný v obličeji, měl otevřené rány, odřeniny, podlitiny a také kulhal. Na zádech měl modřiny. Byla jsem šokovaná, nikdy jsem svého klienta neviděla v takovém stavu,“ řekla svědkyně.

Je matematik



Ansis Berzinš je matematik, programátor a vědec, zabývá se počítačovou analýzou jazyků. Hovoří více než 10 jazyky, je otcem tří dětí. V Lotyšsku byl odsouzen za trestný čin účasti na masových nepokojích, 13. ledna 2009 házel sněhové koule či dlažební kostky na budovu parlamentu.

Údajně hodil i dva kameny na policisty a jednoho trefil do ochranné vesty, to však Berzinš odmítl. Hrozilo mu až 15 let za mřížemi. Za účast na protivládní demonstraci byl odsouzen ke 20 měsícům nepodmíněného trestu.

Policie zadržela na základě evropského zatykače Berzinše v roce 2017 při stáži na univerzitě v Liberci. Zdejší soud poté souhlasil s jeho vydáním zpět do vlasti.