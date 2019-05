Matěj Říha, Právo

Čeští lovci lebek chytili hledaného Déra na začátku letošního března, když ho překvapili v hotelu na pražském Žižkově, kde se skrýval. Muž má maďarské i srbské občanství a je podezřelý z vražd, které se staly v Maďarsku, Nizozemsku a Srbsku.

Zájem o jeho vydání nejprve projevilo Maďarsko, o jehož žádosti soud v úterý rozhodoval. Samotný Dér měl o vydání zájem, který zdůvodnil tím, že v této zemi žije rodina a jeho těhotná družka. „S vydáním souhlasíme, nezjistili jsme okolnosti, které by vydání bránily,“ řekl předseda senátu Jaroslav Cihlář.

Za běžných okolností by při podobném verdiktu byl cizinec za několik dní v Maďarsku, které na něj vydalo evropský zatýkací rozkaz kvůli vraždě z loňského září. Dér je podezřelý, že střelil do hlavy jiného muže nedaleko obchodního centra v Budapešti. V Maďarsku se bude řešit i případ vraždy z Nizozemska, které do této země poslalo spis k případu.

Chtějí ho v Srbsku



Jenže žádost o vydání projevilo i Srbsko, kde údajně Dér spáchal další vraždu. Média v lednu zveřejnila videozáznam z bělehradského předměstí, kde vystoupil za bílého dne z auta muž, zastřelil vedle stojícího člověka, znovu nasedl a odjel. Tímto mužem byl údajně právě Dér.

České soudy tak budou muset nejprve rozhodnout i o této žádosti, a pokud jí rovněž vyhoví, dostane věc na stůl ministryně Benešová. Dér už předem s vydáním do Srbska nesouhlasí.

„Důvody nebudu uvádět, protože k tomu nemám svolení. Ale jsou to takové důvody, že zřejmě ten proces nebude tak jednoduchý jako v případě vydání do Maďarska,“ řekl jeho advokát Blend Raji.

Miluje ČR



Dér dorazil k soudu za doprovodu maskovaných a ozbrojených členů vězeňské eskorty. Zjevně také byl v dobré náladě. Na novináře se usmíval a na chodbě křikl, že miluje Českou republiku.

Když dostal dotaz, proč vraždy páchal, prohlásil, že pro peníze. V dobrém rozmaru byl zatčený muž i v soudní síni, kde například pogratuloval policistům, že ho chytili.

Údajný nájemný vrah tak zřejmě stráví ještě několik měsíců v pankrácké věznici, kde má jiné podmínky než další vazebně stíhaní. Je například pod zvýšeným dozorem a pravděpodobně se nemůže stýkat s dalšími vězni. Podle právníka jsou zřejmě obavy, že by někomu mohl ublížit.

„I když jdu za ním já, tak je ten režim zpřísněný. Ale to jsou bezpečnostní opatření, která musí vězeňská služba udělat. Nic jiného jí nezbývá,“ řekl Právu Raji.