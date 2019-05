Patrik Biskup, Právo

Právu to v pondělí řekla mluvčí vrchního soudu Simona Heranová. Odvolací soud se ztotožnil s názorem soudu prvního stupně, podle kterého nebylo z chování poškozené jednoznačně patrné, že si sex s obžalovaným nepřeje.

Případ se stal v srpnu 2017 v kempu na přehradě Hracholusky, kde měla žena jako budoucí nevěsta rozlučku se svobodou. Malinčák, který tam tehdy slavící ženy obsluhoval, využil podle státního zástupce toho, že poškozená nebyla kvůli podnapilosti schopna nijak reagovat na jeho chování.

„Se záměrem se sexuálně uspokojit si k ní lehl do postele, svlékl ji a začal na ní vykonávat soulož do doby, než se do pokoje vrátila její spolubydlící. Poté vyvrcholil a z pokoje utekl,“ stojí v obžalobě.

Podle plzeňského soudce Tomáše Boučka ale žena zase tak zcela bezbranná nebyla. „Nebylo spolehlivě prokázáno, že se poškozená nacházela v úplném stavu bezbrannosti, tedy v nějakém hlubokém spánku nebo výrazně ovlivněna alkoholem. Sama při hlavním líčení uvedla, že soulož vnímala. Obžalovaný mohl poškozenou subjektivně vnímat jako osobu, která na jeho sexuální chování reagovala vstřícně,“ dodal.

Malinčák se hájil tím, že šlo o nedorozumění. Podle něho byl sex s poškozenou dobrovolný. „Když jsem k ní přilehl do postele, vzala si mě pod peřinu. Začali jsme se objímat a líbat. Následně jsme se svlékli a došlo k souloži,“ prohlásil.

Do pokoje pak přišla svědkyně a z dvojice sundala deku. „Hned se do ženy pustila, že jako budoucí nevěsta tady spí s cizím mužem. Tak mě poslala pryč. Ještě jsem se jí ptal, jestli je všechno v pohodě, a ona řekla, že ano,“ dodal s tím, že ho ještě v kempu zadržela policie.

„Pamatuji si, že mě kamarádka odvedla na pokoj a uložila do postele. Najednou jsem měla pocit, že do mě někdo proniká penisem. Nevěděla jsem, jestli je to sen. Jediné, co mě napadlo, že jsem doma a je to můj přítel. Pak si vybavuji světlo, vstala jsem a šla na záchod. To už jsem procitla a došlo mi, že se mnou někdo skutečně souložil. Tak jsme zavolali policii,“ vypověděla poškozená.

K obžalovanému řekla jen to, že v průběhu večera se snažil být vtipný. „Žádný sex jsem mu nenavrhla ani ho nezvala do postele,“ řekla žena, která plánovanou svatbu i přes uvedené události uskutečnila.