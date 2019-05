bad, Novinky

„Nebylo zcela jednoznačně prokázáno, že skutek popsaný v obžalobě spáchali obžalovaní,“ uvedla předsedkyně soudního senátu Ivana Hynková, která dala za pravdu obhajobě, že je důležité se zabývat identitou pachatelů. A ta podle soudu zřejmá není.

„Nikdo ze svědků nepotvrdil, že by to byli právě tito tři obžalovaní, kteří na něj (napadeného) křičeli hanlivé rasistické urážky. Soud při respektování in dubio pro reo (v pochybnostech ve prospěch obviněného - pozn. red.) zvolil možnosti pro obžalované nejpříznivější,“ dodala.

Soud nicméně nepochybuje, že k útoku na muže v tramvaji došlo. „Podezření, že jsou (obžalovaní) pachatelé, to tady stále existuje,“ uzavřela nakonec Hynková s tím, že ale takové podezření panuje i u ostatních fotbalových fanoušků, kteří tramvají tehdy jeli.

Štěpán Černín (22), Tomáš Satora (19) a Josef Richard Uhlík (19) podle obžaloby napadli v listopadu 2017 poblíž tramvajové zastávky Bohemians v pražských Vršovicích 36letého muže tmavé pleti. Nejprve ho měli napadat slovně a pokřikovat na něj, že je „špinavý negr, nemá tu co dělat, má se vrátit do Afriky, židi a negři patří do plynu a že fašismus je dobrá věc“.

Potom po muži údajně hodili pár citronů, které mu nakonec vymačkali na hlavu. Když se muž pokusil bránit, začala ho podle spisu skupinka kopat.

Rasa jako motiv



„Všichni tři obžalovaní brutálním způsobem napadli fyzickým i verbálním útokem poškozeného a jejich motivem byla rasa, a to jiná než bílá,“ měla jasno o vině mladíků státní zástupkyně Markéta Mizerová. Žalobkyně se odkazovala zejména na výpovědi svědků z řad spolucestujících a také na rekognici, při které podle ní poškozený všechny tři útočníky bezpečně poznal.

„Provinil se pouze tím, že má jinou barvu pleti,“ podotkla žalobkyně, která také připomněla, že bylo proti trojici zahájeno trestní stíhání kvůli hajlování ve vlaku nebo že Uhlík má na sobě vytetované symboly oblíbené mezi neonacisty, jako je kolovrat nebo Thorovo kladivo. K těm se Uhlík nechal slyšet, že prý neví, co znamenají, že se mu jen líbí.

Za ublížení na zdraví, výtržnictví, hanobení rasy a národa a projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka hrozilo trojici až osm let vězení, státní zástupkyně navrhovala dva roky až pět let nepodmíněně.

Obhájci obžalovaných nijak nezpochybňovali verbální i fyzický útok na poškozeného, přesvědčovali ale soud, že se ho jejich klienti neúčastnili. Podle nich se při vysokém množství ostatních spolucestujících fanoušků nedá bezpečně prokázat, že to byli právě jejich klienti, kdo pokřikoval rasistická hesla a muže napadal.

Uhlíkův obhájce také zpochybňoval následky útoku poškozeného, který podle znalce trpí posttraumatickou stresovou poruchou. Podle Uhlíkova obhájce Petra Dítěte se z posttraumatické stresové poruchy „stala v poslední době hrozná móda“. Podle něj napadenému muži jen „praskly nervy z nadávek a došlo k přetahování“.

Pondělního jednání se z obžalovaných zúčastnili jen Satora s Černínem, kteří se od konfliktu, stejně jako v průběhu celého hlavního líčení, distancovali. „To, co se stalo, je opravdu hrozné a já to odsuzuji. S těmi názory se neztotožňuji,“ prohlásil na závěr Černín. „Mrzí mě, co se tam stalo, že jsem s tím spojován já, který se toho neúčastnil fyzicky ani slovně,“ řekl Satora.

S požadovaným třísettisícovým nárokem na nemajetkovou újmu odkázal soud na civilní soud.