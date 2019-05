bad, Novinky

Krtička ubil 69letého taxikáře loni v lednu na chodbě domu v plzeňské části Doubravka. Podle soudů mohlo jít o vyústění hádky o peníze, které údajně Krtička dlužil za jízdu a odmítal zaplatit. Znalci u soudu uvedli, že útočník muže udeřil minimálně jednou do nosu, do ruky a pak mu dupl na břicho, nebo ho do něj kopl či praštil. Muž kvůli tomu vykrvácel do břišní dutiny a během několika málo minut zemřel.

„Zcela se ztotožňujeme s názory a zjištěními krajského soudu, které ve věci činil,“ uvedl předseda odvolacího senátu Michal Hodoušek. „Skutečností je, že se zcela přesně, co se stalo, zjistit nedá. To ale neznamená, že se nedá určit skutkový děj, který krajský soud uzavřel,“ pokračoval soudce.

Podle Hodouška je faktem, že poškozený dostal zaplaceno 300 korun předem a také je faktem, že při dojezdu měl na taxametru částku 325 korun. A poškozený chtěl částku patrně doplatit. „Ať už chtěl peníze oprávněně nebo neoprávněně, dá se předpokládat, že přinejmenším chtěl doplatit těch 25 korun,“ konstatoval Hodoušek.

Krtička se odvolacího jednání neúčastnil a před plzeňským soudem nevypovídal, při vazebním zasedání nicméně uvedl, že v ten den slavil s kamarády v několika plzeňských barech a pil. Kolik toho vypil ani jak odešel, si prý ale nepamatuje. „Pak si pamatuji bolest a krvácející ránu v tom domě a pak přijela policie a zvonila. Mezitím si nepamatuji nic,“ uvedl Krtička, který si z konfliktu odnesl ránu na hlavě

Proč šel taxikář s Krtičkou do domu, zůstává otázkou, soudům se důvod ani pravou záminku pro fyzický konflikt nepodařilo nijak přesvědčivě objasnit.

Svědci: Taxikář byl agresívní a okrádal lidi



Krtičku našli podle policisté podle krvavých stop, které vedly do bytu, kde přespával. Napadeného taxikáře našel nad ránem svědek, který zavolal záchranku. Taxikář prý v té době ještě jevil známky života.

„Zavolal jsem záchranku, mezitím vylezl pán z vedlejšího bytu, který měl zranění na hlavě. Ten nevěděl, co se děje. Později jsem zjistil, že jsem toho mrtvého muže znal. Neměl moc dobrou pověst mezi taxikáři,“ vypověděl svědek.

Dvojice obhájců přesvědčovala soud, že mohla být chyba i na straně napadeného muže. Nadhodili několik variant, co se skutečně mohlo odehrát. Odkazovali mimo jiné i na výpovědi svědků, podle kterých byl poškozený agresívní člověk, který předražoval jízdné a okrádal zákazníky. Obhájci zejména vypíchli, že taxikář dostal za jízdu prokazatelně předem zaplaceno, ale i přesto zapnul taxametr. Ten byl podle Krtičky nastaven tak, aby mohl zákazníky okrádat.

Poté, podle názoru obhajoby nepochopitelně, vešel do domu za opilým zákazníkem, který byl vyzbrojený obuškem. „Poškozený nejednal v dobrém úmyslu a mohl zavdat příčinu ke konfliktu,“ uvedl jeden z Krtičkových obhájců Petr Morong.

Podle Krtičkova vyjádření by důvod, proč šel taxikář za ním do domu, mohl být klíčovou odpovědí na otázku, proč došlo k nastalé situaci. Podle Krtičky si mohl jít pro peníze, na které ale neměl nárok.

Obhajoba také zmínila taxikářův zdravotní stav - muž měl cirhózu jater, prodělaný infarkt a nižší srážlivost krve. To prý Krtička ani nemohl u řidiče taxislužby předpokládat.

Krtička má také zaplatit pozůstalým více než dva miliony korun.