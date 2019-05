kub, Novinky

Hypša podle obžaloby zastřelil v kuchyni rodinného domu nelegálně drženou pistolí 66letého muže nejméně jednou ranou do hrudníku, oběť na místě zemřela. Pak vyšel ven na pozemek, kde třikrát zasáhl rovněž do hrudníku 33letého syna zastřeleného muže. Zasáhl ho také do ruky, kterou se muž před útokem kryl.

„Střelbu ukončil, protože mu došly náboje. Ležícího (...) pak udeřil kamenem a skleněnou lahví,“ zaznělo v obžalobě. Zraněného se podařilo zachránit díky rychlé práci chirurgů v nemocnici, kam ho přepravila záchranka vrtulníkem, muž se ale dodnes léčí. Poškozený žádá odškodné a ušlý zisk za celkem dva miliony korun.

Hypšova výpověď byla značně zmatená, zabíhal do různých souvislostí a soudkyně ho musela často přerušovat a usměrňovat, aby se vyjadřoval k samotnému skutku. Z Hypšových slov vyplynulo, že měl s obětí produkční společnost, která pořádala hudební koncerty.

Za vším byly zřejmě spory o peníze v řádu desítek tisíc korun a nákup domu v Jankově. Rovněž byl prý ve hře kšeft se zbožím z potravinové banky. Hypša měl údajně také 400 tisíc v hotovosti z prodeje pěti aut.

„Vinu uznávám, ale jen částečně,“ uvedl Hypša. Osudného dne za ním podle jeho slov přijel otec se synem, kteří měli společně s ním zájem o stavení s přilehlými pozemky, měli je koupit od jistého podnikatele. Hypša soudu tvrdil, že měl na dům připravených 20 milionů v hotovosti.

Střelba v Jankově na Benešovsku: Rozhovor se svědkyní incidentu a policejní mluvčí (28. září 2018)

Když seděli v kuchyni u kávy, mladší z mužů Hypšu podle jeho slov z ničeho nic chytil zezadu pod krkem a ptal se, kde má peníze, přičemž starší držel u pasu pistoli. Hypša údajně muži pistoli vykopl a vysmekl se z držení, pak muže střelil a syn oběti utekl na zahradu. „Jak mi říkal jednou jeden generál, přemýšlí se před bojem. Jak se bojuje, tak už se nemyslí,“ popsal Hypša.

Mladšího muže venku chtěl zbraní prý jen zastrašit, protože stále křičel. Mířil podle svých slov vedle něj, případně na ruku.

S touto verzí ale nesouhlasí příbuzní oběti, kteří se přišli na zahájení hlavního líčení podívat. Podle nich poskytoval zastřelený muž Hypšovi dříve zázemí a obžalovaný mu dlužil peníze, jednalo se údajně o zhruba padesát tisíc korun. Střelba byla podle nich předem připravená, stejně jak tvrdí obžaloba.

Krvavý incident v Jankově tehdy ukončili sousedé, kteří se seběhli na místo činu, když slyšeli křik a volání o pomoc postřeleného syna. Hypša stihl před příjezdem policie z místa činu zmizet.

Policii pomohla při pátrání svědectví ze sousedství o jeho pohybu, podařilo se rovněž zjistit, v jakém autě z místa činu odjel. Kriminalisté podezřelého zadrželi týž den u Byšic na Mělnicku, kde ho zastihli při jízdě v autě, na bleskové zatčení ani nestihl reagovat.

Hlavní líčení je naplánováno do příštího týdne, kdy by se měly mimo jiné probírat posudky znalců z oboru psychiatrie a psychologie.