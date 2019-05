miv, Právo

„Kyjovští policisté pátrají po totožnosti dvou neznámých žen, které se měly dopustit krádeže. Před několika týdny společně přišly do prodejny drogerie v Kyjově, kde postupně odcizily různé druhy vystaveného drogistického zboží. To si pak uschovaly a následně vyšly z prodejny ven, aniž by za zboží zaplatily,“ uvedl mluvčí hodonínské policie Petr Zámečník k případu, ke kterému poskytl i snímky z kamer.

Hledané pachatelky v drogerii

FOTO: Policie ČR

Pokud někdo pozná ženy na záběrech, nechť poskytne informace o jejich totožnosti na telefon 974 633 500 nebo tísňovou linku 158.