Petr Kozelka , Právo

Jenže podle státního zastupitelství ženám k takovému podnikání chybělo potřebné oprávnění. Anžela Jemelková a její sestra Tetyana Turlo si už vyslechly pravomocný trest za vedení nelegálního domova pro seniory v Kunštátě na Blanensku. U brněnského krajského soudu dostaly loni podmínku za neoprávněné podnikání.

„Neoprávněně poskytovaly služby, obcházely zákon, přitom v zařízení měly osoby přestárlé, neschopné samostatné existence, odkázané na kvalifikovanou péči,“ zdůraznil tehdy soudce Josef Teplý.

Obě ženy po celou dobu procesu tvrdily, že neudělaly nic špatného, Jemelková dokonce po odsouzení vyhlásila hladovku, kterou hodlala podle svých slov ukončit až ve chvíli, kdy se jí dostane spravedlnosti.

Hlady se ale nakonec podnikatelka neusoužila, a tak mohla v těchto dnech předstoupit před senát soudce brněnského městského soudu Michala Kabelíka, aby si vyslechla obžalobu, podle níž několik let neoprávněně provozovala další dva domovy pro seniory, jeden v Brně a druhý v Rebešovicích, jen pár kilometrů za Brnem. V zařízeních mělo být více než pět desítek lidí.

Máme za to, že tam někteří lidé byli například přivazováni k posteli, aby nerušili ostatní kontrolorka krajského úřadu

„V zařízeních poskytovala sociální a zdravotní péči, provozovala je bez řádné registrace a v rozporu s požadavky, které na ně klade zákon o zdravotních službách. Péče byla poskytována osobami bez požadovaného vzdělání, prostory neodpovídaly potřebám osob s omezenou pohyblivostí,“ prohlásila v obžalobě státní zástupkyně, podle níž Jemelkové v neoprávněném podnikání pomáhala i její sestra.

Trestní proces se sestrami se rozjel poté, co do zařízení dorazila kontrola z jihomoravského krajského úřadu. „Nejprve jsme udělali kontrolu v Kunštátě a tam jsme zjistili, že paní Jemelková provozuje další dva domovy, někteří klienti byli mezi nimi přesouváni. Proto jsme se vydali na kontrolu i tam. V zařízení v Brně jsme našli například dementní klientku, máme za to, že tam někteří lidé byli například přivazováni k posteli, aby nerušili ostatní. Měli tam i léky včetně opiátů,“ popsala kontrolorka.