„V noci na středu jsme přijali oznámení o posprejování tramvaje. Případ vyšetřujeme jako poškození cizí věci a pátráme po pachateli,“ řekla Novinkám mluvčí policie Eva Stulíková. Policisté kolem desáté hodiny večer kontrolovali u tramvaje dva muže, které ztotožnili. „Nevíme však, zda šlo o pachatele, proto stále platí, že po pachatelích pátráme,“ konstatovala Stulíková. Podle ní jinak v případu není nic nového.

K tramvaji se vyjádřil na Twitteru také ministr dopravy Vladimír Kremlík. „Bude to další pokus, jak obejít zákaz reklamy. ŘSD a silničně správní úřad teď musí urychleně řešit odstranění překážky,“ komentoval situaci ministr.

Tramvaje na Václaváku zatím nemáme. Zato v ochranném pásmu dálnice

D1 hned za Prahou už jedna stojí. Hned za svodidly, jen do ní nastoupit😀.

Ale spíš to bude další pokus, jak obejít zákaz reklamy. ŘSD a silničně

správní úřad teď musí urychleně řešit odstranění překážky. pic.twitter.com/JzYGdfphdM — Vladimír Kremlík (@KremlikVladimir) 15. května 2019

Chtěli se zviditelnit



Ředitelství silnic a dálnic již hovořilo s majitelem pozemku, který tramvaj k dálnici umístil. Je to developerská firma Domo Development. „Byli jsme v kontaktu s majitelem pozemku, a je to tak, že otevřeně říkají, že tu tramvaj tam dali oni. Cílem činu je podle nich upoutat pozornost. Všechny naše varianty řešení developer odmítá s tím, že má právní stanovisko, ve kterém je uvedeno, že se nedopouští žádného protiprávního jednání,“ řekl Novinkám mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Podle něj se situace částečně změnila tím, že byla počmárána. „Najednou to není čistě dopravní prostředek, ale už je to nosič nějakého sdělení, aniž bychom hodnotili, co tam je. O dalším postupu v tomto případě musí rozhodnout silniční správní úřad, který vydá rozhodnutí. Pokud od něj dostaneme pokyn k odstranění, není problém tramvaj odstranit,“ konstatoval Rýdl.

Silniční správní úřad zahájí klasické správní řízení, na které se vztahují zákonné lhůty. Rozhodnutí je tak možné očekávat v řádu týdnů. Policie neoznačila tramvaj jako bezprostřední překážku, protože je za svodidlem mimo silnici.

Policie přijala oznámení o tramvaji od řidičů v úterý kolem jedenácté hodiny dopoledne. Policie zná jméno majitele, ale veřejnosti ho nesdělila.

Posprejovaná tramvaj u dálnice D1.

FOTO: Pavel Jaňurek, Novinky

Tramvaj patřila dříve pražskému dopravnímu podniku, který ji jako vyřazenou nedávno prodal, stejně jako další vozidla, která má v nabídce. Policisté nyní prověřují, jak se tramvaj k dálnici dostala a zda je to v rozporu s paragrafy.

Souhlas ŘSD nepotřeboval



Mluvčí Rýdl Novinkám v úterý sdělil, že se tramvaj nachází na soukromém pozemku a zároveň v ochranném pásmu dálnice, které je 100 metrů od silnice.

Video

Ještě neposprejovaná tramvaj u D1. Zdroj: Novinky

Kdokoliv tam tramvaj umístil, neměl podle Rýdla povinnost žádat ŘSD o souhlas. „Nejedná se o pevnou stavbu,“ zdůvodnil mluvčí. Opakem by byl případ, kdyby se jednalo o reklamní poutač nebo stavbu například zapuštěnou pomocí betonových sloupků a podobně.

ŘSD podle něj bude jednat s policií, a pokud ta vyhodnotí, že jde o překážku, budou silničáři postupovat podle zákona. V úvahu by připadal odtah.