Petr Kozelka, Právo

Bývalý hráč Sparty či West Hamu v minulých týdnech inkasoval u pražských soudů tvrdé údery, když dostal dvouletý nepodmíněný trest za zpronevěru a poškozování cizích práv, další půlrok za mřížemi mu přibyl za maření výkonu úředního rozhodnutí. Dlouhodobým neplacením výživného na syna z prvního manželství ze strany Řepky se zase zabýval Obvodní soud pro Prahu 6, trestní stíhání v této věci ale bylo zastaveno.

Bývalý fotbalový reprezentant Tomáš Řepka (na snímku z 5. března 2019) má jít do vězení za jinou trestnou činnost.

FOTO: Václav Šálek, ČTK

Brněnský státní zástupce Pavel Klimeš původně někdejšího reprezentanta zažaloval kvůli neplacení alimentů ve výši 175 tisíc korun. Sám Řepka se u minulého jednání obhajoval tím, že si vydělá stěží 10 tisíc korun, takže platit požadované výživné je pro něj nereálné.

Trestnost činu zanikla, když bylo dlužné výživné doplaceno Soudce Ivo Zummer

„Mám zablokovaný řidičský průkaz, mám exekuce. Rád bych pracoval, ale bohužel mě nikdo není schopen zaměstnat, nemám žádnou praxi, jsem jenom fotbalista. Určitě nejsem schopen zaplatit oněch 175 tisíc korun, nemám na to prostředky. Dneska nemám z čeho brát, mám už méně než to pověstné nic. Chtěl jsem dělat třeba panského kočího, ale na to potřebuji řidičák. A ten mi zabavil exekutor kvůli neplacení alimentů,“ stěžoval si u minulého jednání.

Má nezaopatřené potomky, a tak se musí snažit trochu víc státní zástupce Pavel Klimeš

Soudce Zummer mu proto nabídl, aby v mezidobí doplatil alespoň výživné snížené na dva tisíce korun měsíčně. A to Řepka učinil, což jej zachránilo před hrozícím trestem. „Trestnost činu zanikla, když bylo dlužné výživné doplaceno. Je na místě u každého otce vycházet z reálné situaci jeho výdělku,“ vysvětlil soudce Zummer, že k Řepkovi, který si v minulosti vydělal fotbalem desítky milionů korun, bylo potřeba přistupovat jako k jakémukoli jinému otci.

Státní zástupce naopak Řepkovi navrhoval čtyři měsíce vězení. „Má nezaopatřené potomky, a tak se musí snažit trochu víc. Mám za to, že částka dvou tisíc je nepřiměřená a postrádám z jeho strany snahu, aby mohl přispívat víc. Jeho neplacení sice nevedlo k tomu, že by jeho syn nějak trpěl, ale přesto snahu vybruslit tím, že zaplatí jen dva tisíce měsíčně, považuji za nepřiměřeně vstřícnou,“ prohlásil státní zástupce Klimeš.

Osvobozující verdikt ještě není pravomocný, státní zástupce si totiž nechal čas na případné odvolání.