ČTK

Nejvyšší soud se případem zabýval bez veřejného jednání. Dovolání odsouzené bylo odmítnuto, řekla Markéta Puci, mluvčí Městského soudu v Praze, který případ řešil jako první instance.

Vražda se stala v neděli 27. srpna 2017 v ubytovně v Libuši, kam si šedesátnice Stepanová zhruba měsíc před incidentem nastěhovala třiačtyřicetiletého kolegu z brigády. Oba od pátku popíjeli alkohol, pohádali se a Stepanová pak spolubydlícího opakovaně bodla velkým kuchyňským nožem a mlátila ho prázdnými lahvemi od vodky. Mimo jiné mu probodla plíci a poranila srdce.

Muž sice ještě stihl dojít před ubytovnu a počkat tam na lékařskou pomoc, o několik hodin později však zemřel v nemocnici na operačním sále. Cizinka do Česka přijela na sklonku roku 2016 a živila se uklízením a dalšími brigádami. U pražského městského soudu tvrdila, že si na útok nepamatuje, u odvolacího soudu uvedla, že si vzpomněla.

Tvrdila, že byla napadena



"On mě napadal a bil. Ta zranění jsem mu nemohla způsobit, mám operovanou pravou ruku a nemůžu v ní nic pevně držet. Nůž jsem jen držela v rukou, aby se nepřibližoval, aby mě nemlátil," tvrdila.

Po útoku měla v krvi 2,34 promile alkoholu. Policisté ženu zadrželi krátce po činu. Cizinka na těle neměla žádná poranění, která by svědčila o tom, že byla napadena. Nikdo na ubytovně navíc neslyšel, že by volala o pomoc. V českém rejstříku trestů Lotyška doposud neměla žádný záznam. Za vraždu jí hrozilo deset až 18 let vězení.