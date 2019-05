Novinky

Wolf byl zvolen poslancem za ČSSD, později stranu opustil. Funkci vykonával v letech 2006 až 2010. O dva roky později jej ostravský krajský soud uznal vinným z toho, že podvedl nepřesnými, zkreslenými i lživými informacemi ministerstvo životního prostředí, od nějž dostal dotace.

Bývalý politik čerpal společně s manželkou v letech 2005 až 2007 na dva projekty 11 milionů korun. Část peněz použil na hrazení vlastních nákladů, projekty navíc byly zkopírovány z internetu.

Jsem nevinný. Z vězení se ale nelze hájit, tvrdí uprchlý exposlanec Wolf (na snímku). (Zdroj: zdroj: FTV Prima, 16. června 2015)

FOTO: FTV Prima

Exposlanci za to soud původně uložil pět let vězení a pokutu milion korun, Vrchní soud v Olomouci však trest zpřísnil na šest let vězení a pokutu pět milionů. Odsouzena byla i Wolfova manželka, a to k podmíněnému tříletému trestu a pokutě milion korun. Wolf už dříve opakovaně uvedl, že rozhodnutí soudu považuje za nesprávné a nespravedlivé.

Exposlanec v lednu 2013 žádal o odložení výkonu trestu, ale neuspěl. Krátce nato po něm policie vyhlásila pátrání, v únoru byl vydán evropský zatykač a v dubnu pak i mezinárodní. Do vězení Wolf sice odmítl nastoupit, peněžitý trest ale s manželkou uhradili ve splátkách. Peníze přicházely na účet soudu i v době, kdy už byl na útěku.

FOTO: Koláž Novinky.cz

Wolf poskytl v červnu 2015 rozhovor televizi Prima prostřednictvím tabletu v pořadu Očima Josefa Klímy. Od té doby o něm nebylo slyšet. Řekl tehdy, že se cítí nevinen, a naznačil, že jeho obvinění mohlo být politicky motivované. Na záznamu měl velké sluneční brýle a plnovous.

Podle Wolfa vyšetřování začalo, když vystoupil z klubu ČSSD a nepodpořil tehdejšího předsedu ČSSD Jiřího Paroubka. Wolf tehdy v některých hlasováních podporoval pravicovou vládu Mirka Topolánka.