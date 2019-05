ČTK

Nejvyšší soud dovolání řešil na jaře bez veřejného jednání, plné odůvodnění zatím nezpřístupnil s ohledem na doručování účastníkům řízení. Okresní soud v Olomouci, který případ řešil jako první instance, však v justiční databázi InfoSoud zaznamenal, že podaný opravný prostředek byl odmítnut.

Okresní soud původně Ondrýskovi za usmrcení z nedbalosti a ohrožení pod vlivem návykové látky uložil 6,5 roku vězení. Hrozilo mu až deset let, obžaloba žádala osm až devět s poukazem na to, že muž v den nehody pil od rána a dvě promile v krvi svědčí o těžké opilosti.

Josef Ondrýsek u olomouckého krajského soudu.

FOTO: Petr Marek, Právo

Olomoucký krajský soud pak trest zpřísnil na 8,5 roku. Konstatoval, že muž pod vlivem alkoholu neřídil poprvé a že odpovědnost za tragický následek nehody popíral.

Narazil do odbočujícího auta



Havárie se stala loni 29. března na okraji Olomouce na silnici z Nových Sadů na Holice. V okamžiku, kdy se blížil ke křižovatce, kde před ním stála dvě auta a odbočovala vlevo, narazil Ondrýsek do zadní části odbočujícího auta. Toto auto pak vrazilo do vozu před sebou a vyjelo do protisměru. V té chvíli jela v protisměru řidička, která se snažila zabránit střetu. Autu v protisměru se vyhnula, dostala ale smyk, vyjela mimo vozovku a asi po 60 metrech od křižovatky narazila postupně do dvou stromů.

Následky nehody byly tragické. Dvě ze tří dětí, které se ženou ve voze cestovaly, zemřely na místě. Další tři lidé byli po ošetření převezeni do nemocnice.

Ondrýsek se přiznal pouze k tomu, že před jízdou pil alkohol. Tvrdil však, že za tragickou nehodu nenese odpovědnost, šlo podle něj o dvě na sobě nezávislé nehody.