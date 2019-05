Miloslav Hradil, Právo

„Během velmi krátké doby jsme zajistili dostatek stop, abychom mohli ustanovit konkrétního podezřelého. Státní zástupce nám dal souhlas k jeho zadržení, což jsme provedli v pondělí v brzkých ranních hodinách za účasti zásahové jednotky,“ uvedl Vojta. Obviněný byl zadržen v místě svého bydliště v Olomouckém kraji.

„Prověřování všech okolností případu ale probíhalo nejen v Olomouckém kraji,“ podotkl bez bližších podrobností náměstek.

Policistům podle něj ztěžovalo zpočátku práci to, že podezřelý muž nebyl dosud trestán. K bližším okolnostem případu se kriminalisté zatím nechtějí vyjadřovat. Mohlo by to mařit dosud probíhající vyšetřování.

Motiv neznají



Týká se to mj. i příčiny úmrtí. „K ní se také nebudeme vyjadřovat,“ konstatoval Vojta, přičemž odmítl komentovat i to, zda se obviněný k činu přiznal. Jediné, co prozradil je, že pachatel oběť napadl surovým způsobem a po činu se snažil zakrývat stopy.

„Motiv činu je předmětem prověřování,“ poznamenal náměstek, přičemž naznačil že oba se znali, nicméně jejich vztahy policisté prověřují. Jednou z vyšetřovacích verzí je podle něj i otázka případné drogové trestné činnosti. Podle policie nemá trestný čin žádnou spojitost s církví. „Zavražděný na faře v minulosti bydlel,“ dodal Vojta.

Mrtvý byl nalezen 29. dubna po poledni ve vnitřních prostorách objektu, který sice patří církvi, ta jej však delší dobu neužívala. Výsledky nařízené soudní pitvy pak prokázaly, že utrpěl zranění neslučitelná se životem a zemřel násilnou smrtí. Obviněnému hrozí trest odnětí svobody na deset až osmnáct let. Kriminalisté dali podnět ke vzetí obviněného do vazby.