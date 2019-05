ok, pab, Novinky, Právo

Česká policie dostala po sedmé hodině ráno informaci od německých kolegů, že pravděpodobně přes Waidhaus ujíždí do ČR řidič v bílém BMW. Policie ho po chvíli našla a pronásledovala po dálnici.

„Po nehodě v okolí 47. kilometru dálnice utekl do lesa kolem obce Kařez. Probíhalo pátrání, na místě byl psovod i vrtulník. V odpoledních hodinách byl zadržen,“ uvedla mluvčí policie Martina Korandová s tím, že auto bylo odcizeno v Německu. Další informace policie zatím nesdělila.

Uprchlý řidič byl podle informací Práva zadržen u křižovatky Kařízek - Sirá, nedaleko místa nehody. Jde o 28letého Poláka.

Havarované BMW na dálnici D5

FOTO: Patrik Biskup, Právo

Řidič BMW na dálnici narazil do nákladního auta a pak do svodidel. „V levém jízdním pruhu jel osobák a chtěl udělat myšku. Jel šíleně rychle a narazil do zadní části mého náklaďáku. O korbu se následně roztočil. Pronásledovalo ho několik policejních aut s majáky. On údajně utekl, já ho ale neviděl,“ řekl Právu na místě události jeden z řidičů.

BMW po honičce a nehodě na D5.

FOTO: Pavel Jaňurek, Novinky

Zda řidič auto ukradl, nebo ho jen převážel, není zatím jasné. V podobných případech auta z Německa končí za hranicemi.

Pátrání po řidiči z BMW.

FOTO: Patrik Biskup, Právo