Novinky, ČTK

Obvodní soud pro Prahu 6 poslal Řepku v únoru původně na 15 měsíců do vězení. Hrozilo mu vzhledem k výši údajně způsobené škody až osm let vězení. Státní zástupce Jan Scholle pro něj už v únoru navrhoval dvouleté vězení, tedy při spodní hranici sazby za zpronevěru.

Bývalý fotbalový reprezentant Tomáš Řepka prodal podle obžaloby své známé za 1,2 milionu korun mercedes, který v té době nevlastnil.

Auto zabavil exekutor

Obžaloba tvrdí, že vlastníkem luxusního vozu byla firma K & H a Řepka s autem jezdil na základě nájemní smlouvy. Ženu na to sice při předání peněz upozornil, tvrdil jí ale, že nebude problém na ni vůz do dvou či tří měsíců přepsat. Ve smlouvě, kterou spolu sepsali, se zavázal, že pokud mercedes nepřevede do roka, zaplacenou částku ženě vrátí.

Původní rozsudek u obvodního soudu. Zdroj: Novinky

To se však nestalo a auto Řepkovi zabavil exekutor. Řepka k věci dříve odmítl vypovídat, ze všech termínů hlavního líčení u obvodního soudu se pak omluvil. Jeho právník tvrdí, že ke zpronevěře nedošlo a že si Řepka od své známé pouze půjčil peníze.

Za poškození exmanželky formou smyšlených erotických inzerátů dostal fotbalista původně souhrnný nepodmíněný trest půl roku vězení, odvolací senát Krajského soudu v Brně mu jej však zmírnil rovněž na obecně prospěšné práce. Musel totiž přihlédnout k tomu, že Řepka v mezičase první uložené práce vykonal.