jap, Novinky

Část hostů jsou nezletilí i cizinci. „Lidé zvrací, ale všichni jsou při vědomí,” uvedla mluvčí pražských záchranářů Jana Poštová.

Později dodala, že lidé ve věku od 16 do 40 let byli převezeni do pražských nemocnic. Jednalo se o lehčí případy nevolnosti.

Záchranářský vůz Atego u pražského hotelu.

FOTO: Pavel Jaňurek, Novinky

Policie okolí hotelu uzavřela a zasahující záchranáři měli na ústech roušky. Dosud není jasný důvod přiotrávení, ale je možné, že to bylo z jídla.

Zatím není jasné ani to, kde k přiotrávení mohlo dojít. Nemuselo to totiž být v hotelu.