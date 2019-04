ok, Novinky

Vladimír Hromádko televizi Prima řekl, že jeho syn zaútočil na poslance jako první a následně se do rvačky zapojilo asi osm mužů, kteří tam byli s poslancem. „Ti se prostě sesypali na syna a začali je od sebe trhat, samozřejmě, aby se neprali, no a já jsem mu chtěl pomoct, takže v tom okamžiku jsem se zapojil do té potyčky,“ konstatoval Hromádko s tím, že on poslance neuhodil.

Vladimír Hromádko, podezřelý z napadení poslance Dominika Feriho.

FOTO: Prima FTV

Podle něj on sám nevykřikoval žádné rasistické narážky, ani nic takového neslyšel. Podle Feriho svědci tvrdili, že jeden z útočníků řekl, že negři vůbec nemají právo být v politice.

Velkou roli v případu hrál podle Hromádka alkohol. „Šlo o běžnou hospodskou rvačku,“ tvrdí Hromádko. Jak dále uvedl, oba muži se prý pohádali kvůli facebookovým příspěvkům. Feri však televizi řekl, že o žádnou hospodskou rvačku nešlo, protože ta mívá záminku. „Tady prostě ke mně přišel mladší z útočníků a začal mě mlátit pěstmi, tam nebyla vůbec žádná záminka,“ konstatoval Feri.

Byl na koštu vína



Novinkám incident popsal sám Feri již v neděli. „Byl jsem na koštu vína v Boršicích. Jezdím tam tradičně. Šel jsem si ven zapálit cigaretu. Zničehonic mě oslovil mladý muž, který se mě zeptal, jestli jsem Dominik Feri. Řekl jsem, že jasně a jak mu mohu pomoct. On mi začal dávat pěstí do hlavy,“ popsal Feri. [celá zpráva]

Dominik Feri

FOTO: Novinky

Do útoku se podle poslance zapojil ještě jeden starší muž. „Moji kamarádi naštěstí nějak zakročili. Oba byli zpacifikováni a byla zavolána policie,“ popsal poslanec a dodal, že byl překvapený. Na výměnu politických názorů je zvyklý, ale fyzické napadení prý nečekal.

Narážky na rasu tam nebyly, říká útočník na Feriho.

FOTO: Prima FTV

Policie oba útočníky již ztotožnila a na případu pracuje. Podle ní jde o dva muže z Uherskohradišťska ve věku pětadvacet a osmačtyřicet let, kteří jsou z útoku podezřelí. „Podle dosud zjištěných informací se jedná o ojedinělý konflikt místního charakteru související zejména se samotným námětem akce a požitým alkoholem,“ uvedla mluvčí policie Monika Kozumplíková.

Právní kvalifikace činu zatím nebyla stanovena.