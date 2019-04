miv, Právo

V neděli v noci zaujala pozornost hlídky policie dodávka, která přijela ze Slovenska, sjela ze silnice a vydala se k zahrádkářské kolonii u řeky Moravy.

„Vydali se tedy za tímto vozidlem a vedle dodávky našli odstavený pracovní nakladač Bobcat s ještě teplým motorem. Cizince, který k nakladači přijel dodávkou, policisté na místě omezili na osobní svobodě jako spolupachatele. Druhý pachatel, který na místo přijel zmiňovaným nakladačem a za pomocí kovových lyžin chtěl najet do dodávky, z místa utekl,“ uvedl mluvčí policie Petr Zámečník. Komplice nenašly ani přivolané posily.

Nakladač byl podle policie odcizen z nedaleké firmy, a právě u řeky Moravy ho pachatelé chtěli naložit do dodávky a zase odjet přes hranice. Firma by krádeží stroje přišla o nejméně 600 tisíc korun, uvedl mluvčí policie.

Čtyřiadvacetiletý cizinec už s dodávkou neodjel, místo toho skončil v policejní cele. Policisté ho obvinili z trestného činu krádeže a podali soudu návrh na vzetí do vazby z obavy, že by se mohl vyhýbat trestnímu stíhání. V případě odsouzení mu hrozí trest odnětí svobody až na osm let.