BMW 520D, které parkovalo před domem v bavorském městečku Obernburg am Main, zmizelo v noci sobotu. Majitel ho však měl zabezpečené GPS signálem, takže policisté mohli vůz sledovat. Zjistili, že míří do České republiky.

V sobotu odpoledne se auto objevilo na hranici Libereckého kraje, kde po něm začaly pátrat policejní hlídky. Narazily na něj v Zákupech, řidič ujížděl směrem na Českou Lípu.

Na výzvu k zastavení šofér nereagoval. „Předjížděl vozidla přes plnou čáru a vytlačoval je v protisměru ze silnice. Jen šťastnou náhodou přitom nikoho nezranil. Od České Lípy mu vyjely naproti další policejní vozy, kterým se snažil vyhnout. Ve vysoké rychlosti přitom zavadil kolem o okraj kruhového objezdu, vozidlo rozkolísal, řízení už nesrovnal a naboural do zdi prodejny,“ popsala mluvčí policie Ivana Baláková.

Havarované odcizené BMW

FOTO: Policie ČR

Následně se muž snažil utéct, ale byl zadržen. Policisté zjistili, že jde o 31letého Poláka, který podle nich chtěl auto převézt do Polska. Auto podle mínění policistů převzal řidič zřejmě od zlodějů již nastartované a nemohl vypnout motor, protože by ho jinak už nenastartoval. Za převoz měl dostat odměnu. Při řízení byl pod vlivem drog.

Soud v Ústí nad Labem rozhodl v úterý o vzetí muže do vazby, následně se bude rozhodovat o jeho vydání do Německa. „Státní zástupce v Bavorsku je připraven ho obžalovat ze zvlášť závažného případu krádeže, za který mu v Německu hrozí desetiletý trest odnětí svobody,“ uzavřela Baláková.

Ujížděl lesem



Pronásledování auta mají za sebou také policisté na Hodonínsku. „V minulém týdnu projížděli policisté mezi obcemi Vracov a Vacenovice. Přitom je předjelo osobní vozidlo BMW, které jelo dle záznamového zařízení rychlostí 130 kilometrů v hodině. Policisté se za vozidlem ihned rozjeli a chtěli jej přimět k zastavení a vyřešení přestupku. Řidič BMW však ještě víc sešlápl plynový pedál a začal policistům ujíždět,“ popsal začátek případu mluvčí hodonínské policie Petr Zámečník.

Video

Se zákazem řízení ujížděl policistům na Hodonínsku. Zdroj: Policie ČR

Pronásledovaný vůz vysokou rychlostí projel Vacenovicemi, za obcí odbočil na vedlejší cestu, kterou se vrátil zpět do Vacenovic a uháněl znovu do Vracova. Policejní hlídku měl ale v patách. Mezi Vacenovicemi a Vracovem odbočil do lesa a na rozbité lesní cestě se policistům ztratil.

„V tu chvíli už se ale do místa sjížděly další policejní posily. Po nějaké době pátrání vůz policisté našli odstavený v obci Milotice a vedle něj seděl šestatřicetiletý muž, který má za sebou řadu majetkových ale i drogových deliktů a po sobě jdoucích zákazů řízení,“ dodal mluvčí.

Momentálně mu zákaz řízení platí do roku 2020. V době vypátrání byl muž pod vlivem pervitinu. Řidiče policisté obvinili z maření výkonu úředního rozhodnutí. Odešel bez auta, které policisté zajistili, podají návrh na jeho propadnutí.