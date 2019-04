bad, Novinky

Bratři Nahviové spolu s dalšími pěti Nizozemci přišli loni 21. dubna na zahrádku restaurace Polpo u obchodního domu Quadrio v centru Prahy. Údajně si vyndali svůj donesený alkohol. Obsluha restaurace je měla upozornit, aby ho nepožívali, načež se strhla hádka, která posléze přerostla ve fyzický útok.

Aräsh Nahvi nejprve podle obžaloby napadl jednoho z číšníků, kterého začal bránit jeho kolega. Toho ale skupina Nizozemců začala brutálně mlátit a kopat v podstatě do celého těla. Státní zástupkyně má za to, že bratři Nahviové jednali s úmyslem číšníka zavraždit.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Cizinci zmlátili číšníka v centru Prahy. Archivní video

Šestatřicetiletému číšníkovi způsobili Nizozemci rozsáhlá těžká zranění. Mimo jiné krvácení do mozku, čelist rozbitou na třech místech, díru ve spánku či oko téměř vykloubené z očnice. Život mu podle obžaloby zachránil včasný a odborný lékařský zákrok a operace, po kterých muž strávil necelé tři týdny v nemocnici. Číšník po obžalovaných žádá přes 2,6 milionu korun jako bolestné a náhradu za ztížení společenského uplatnění.

Aräsh Nahvi u soudu

FOTO: Milan Malíček, Právo

Ze sedmičlenné skupiny cizinců policie dva propustila s tím, že na nikoho neútočili, a naopak se roztržce snažili zabránit. Další třem, kteří se roztržky účastnili spíše v menší míře, loni Obvodní soud pro Prahu 1 ve zrychleném řízení uložil osmiměsíční podmínku za výtržnictví a na pět let jim zakázal vstup do České republiky. Bratři Nahviovi jsou od konce loňského dubna ve vazbě.

Nizozemský ministr vyjádřil stud



Nizozemský ministr zahraničí Stef Blok několik dní po útoku uvedl, že to, co se stalo, považuje za strašné. „Když vidím záběry z bitky, do které jsou zapleteni nizozemští občané, stydím se,“ prohlásil Blok.

Obžalovaný Armin Nahvi přichází k soudu.

FOTO: Milan Malíček, Právo

Mladší z bratří Armin se loni v červenci omluvil za útok i za způsobenou ostudu v dopise adresovaném všem Nizozemcům a zveřejněném v tamním deníku. Zároveň slíbil zaplatit napadenému číšníkovi odškodné.

Armin Nahvi zároveň čelí obžalobě z ublížení na zdraví, protože se měl podle spisu v noci předcházející útoku v Dlouhé ulici v centru Prahy pohádat s dvěma muži, jednomu z nich oznámit, že „pokud se neomluví, že jej rozmlátí, a až bude na zemi, že jej rozkope“ a ve finále mu měl dát pěstí a rozbít mu ret.