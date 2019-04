Karel Otcovský, Právo

Za zneužití pravomoci úřední osoby jim hrozí až deset let vězení. Jeden z nich je navíc obžalován z ublížení na zdraví.

Kauza z loňského února začala v návštěvní místnosti, kam za Lotyšem přijela jeho matka a kde měl mít potyčku s několika členy vězeňské služby. Když byl obžalovanými odváděn z ošetřovny na celu, mělo dojít ve výtahu k jeho napadení. Dozorci měli podle obžaloby Lotyše potrestat za předchozí napadení jejich kolegy v návštěvní místnosti. Ve výtahu ho měli pěstmi a obuškem několikrát udeřit především do hlavy, čímž mu způsobili mnohačetná povrchová poranění a podkožní krevní výrony hlavy, jež si vyžádala lékařské ošetření. Úmyslným šlápnutím na koleno došlo navíc údajně k trvalému poškození kloubu.

Dozorci odmítají, že by muže zbili



Oba dozorci při zahájení hlavního líčení vinu rezolutně odmítli. Z jejich strany šlo prý o běžný služební zákrok s použitím donucovacích prostředků.

Před soudem ve středu vypovídala bývalá advokátka Berzinše, které po incidentu ve věznici volala klientova matka s tím, že dozorci jejího syna zbili. Vydala se proto klienta v Litoměřicích navštívit. „Na první pohled byl zraněný v obličeji, měl otevřené rány, odřeniny, podlitiny a také kulhal. Na zádech měl modřiny. Byla jsem šokovaná, nikdy jsem svého klienta neviděla v takovém stavu,“ řekla svědkyně.

Berzinš jí prý poté popsal, co se podle něj v ten den přihodilo. „Chtěla jsem se zaměstnanci věznice celou událost řešit, zdokumentovat zranění, z jejich strany jsem ale cítila nechuť,“ uvedla svědkyně s tím, že poté iniciovala důkladné vyšetření klienta v nemocnici, kde byl rozsah jeho zranění náležitě zaznamenán.

Před soudem ve středu vypovídal také jeden z kolegů dozorců, jenž podle svých slov viděl až dohru incidentu v návštěvní místnosti. Když do ní vešel, poté co slyšel hluk, byl prý již Berzinš kolegy zpacifikován. „Byl agresivní a volal na matku, ať podá trestní oznámení. Poté jsem ho odvedl na ošetřovnu, kromě odřenin od pout neměl jiné viditelné zranění,“ vypověděl svědek.

Programátor odsouzený za účast na demonstraci



Ansis Berzinš je matematik, programátor a vědec, zabývá se počítačovou analýzou jazyků. Hovoří více než 10 jazyky, je otcem tří dětí. V Lotyšsku byl odsouzen za trestný čin účasti na masových nepokojích, 13. ledna 2009 házel sněhové koule či dlažební kostky na budovu parlamentu. Údajně hodil i dva kameny na policisty a jednoho trefil do ochranné vesty, to však Berzinš odmítl. Hrozilo mu až 15 let za mřížemi. Za účast na protivládní demonstraci byl odsouzen ke dvaceti měsícům nepodmíněného trestu. Policie zadržela na základě evropského zatykače Berzinše v roce 2017 při stáži na univerzitě v Liberci. Zdejší soud poté souhlasil s jeho vydáním zpět do vlasti.

Lotyš nyní pobývá v Rize, soud ho chce vyslechnout prostřednictvím videokonference na konci května. Muž požaduje odškodnění 550 000 korun. Hlavní líčení bude pokračovat v pátek výpověďmi dalších svědků.