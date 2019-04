Aleš Honus, Právo

Budovu radnice od úterního večera prohledávali policejní pyrotechnici. Ve středu bude policie v prohledávání pokračovat, stejně jako se vrátí k výslechu zadrženého muže.

„Radnice bude dnes určitě zavřená, protože policie pokračuje ve shromažďování stop, a pravděpodobně i ve čtvrtek, kdy bude probíhat sčítání škod,“ řekl starosta města Luděk Šimko.

K explozi došlo v úterý kolem 17. hodiny. „K výbuchu došlo hned za vstupními dveřmi,“ popsal Šimko.

Policie zatím podrobností zveřejnila jen poskrovnu. Potvrdila nicméně, že zadržela muže, kterého z odpálení nálože podezírá. Muž zatím nebyl obviněn, policie ani neinformovala o tom, zda se k útoku doznal a jaký je jeho motiv.

„Informace sdělíme hned, jak to bude možné,“ řekla bruntálská policejní mluvčí Pavla Tušková.

Rozbité okno po výbuchu v radnici v Rýmařově

FOTO: Miroslav Škoda, ČTK

Jak ve středu ráno potvrdil starosta Šimko, který si v noci budovu pod dozorem policistů prohlédl, největší škody jsou na vyražených oknech a interiérových dveřích. „Žádné další škody na nábytku nebo například na elektronice jsem tam neviděl,“ řekl.

Velké štěstí podle něj bylo, že k výbuchu došlo po pracovní době, kdy v budově byla jen jedna uklízečka a dva úředníci, kteří se ale nacházeli v dostatečné vzdálenosti od výbuchu, a nebyli tudíž zraněni.

Poškozené dveře



Vstupní dveře, které jsou velmi masivní, podle něj tlakové vlně odolaly – na rozdíl od všech oken v přízemí, několika oken v dalších patrech a také několika interiérových dveří.

„V přízemí se to týká podatelny a kanceláře, kde se vydávají pasy a občanské průkazy, vyraženy jsou i dveře v nadzemních podlažích, například do kanceláří matriky, finančního odboru a dveře na toalety. K újmě došlo hlavně na dveřích, které se otevírají do místností. Ty, které se otevírají do chodby, se opřely o zárubně, takže poškozeny nejsou,“ řekl starosta.

Výbuch na radnicí v Rýmařově. Na snímku je rozbité okno po výbuchu

FOTO: Miroslav Škoda, ČTK

Co se týče zadrženého, nemá zatím žádné informace. „Vůbec netušíme, o koho by mohlo jít, ani z jakého důvodu to udělal. Policisté mi zatím žádné takové informace nedali, pouze informovali na Twitteru o zadržení podezřelé osoby,“ řekl starosta.