bad, Novinky

Mladík napadl svou šestnáctiletou přítelkyni loni v říjnu v Teplicích. Chtěla se s ním totiž rozejít. To už mladík nějakou dobu tušil, protože se dívce skoro čtyřicetkrát vkradl na facebookový účet, kde si pročítal její konverzace.

Když se jedné kamarádce svěřila se svými plány se s hochem rozejít, mladý muž to psychicky neunesl. Od rána osudného říjnového dne kvůli tomu popíjel alkohol. K večeru se rozhodl, že situaci vyřeší. Vybavil se doma více než třiadvaceticentimetrovým kuchyňským nožem a vyrazil za dámou svého srdce. Ta mu naživo potvrdila to, co se dozvěděl z její facebookové komunikace.

Mladík reagoval tím, že vytáhl z bundy nůž a na dívku zaútočil. „Svůj útok doprovodil zcela jednoznačným slovním vyjádřením ‚Ty m...ko, chcípneš‘,“ odmítl předseda odvolacího senátu Martin Zelenka námitky obhajoby, že chlapec dívku zabít nechtěl. Útok navíc byl podle soudu cílený, aktivní.

Demonstrativní sebevražda



Podobně Zelenka odmítl i další námitku, a sice že nešlo o pokus o vraždu s rozmyslem či po předchozím uvážení. Faktem totiž zůstává, že se muž už předem doma vybavil kuchyňským nožem. Nic na tom nezměnilo ani jeho tvrzení, že nožem nechtěl útočit, ale demonstrativně spáchat před dívkou sebevraždu.

Mladík dívku pobodal a pořezal zejména v horní části těla, jen díky její aktivní obraně nedošlo k závažnějšímu poranění. Velký díl na tom má i její sestra, o jejíž přítomnosti v bytě útočník nevěděl a která vyšla z koupelny a útočícího mladíka od sestry odstrčila. Přítelkyně mladíka utrpěla mnoho řezných a bodných ran, nejhlubší byla deseticentimetrová. Jen s velkým štěstím mladý muž nezasáhl životně důležité orgány.

V odvolání se obžalovaný snažil soud přesvědčit – kromě výše zmíněného – i o tom, že trest je nepřiměřeně vysoký. Jeho obhájkyně Kateřina Mayerová Bitterová poukazovala na jeho dosavadní bezúhonnost, projevenou lítost či nízký věk. „Je velmi mladý, emočně vypjatá situace. Měl k přítelkyni velmi silný citový vztah a situace ho zasáhla. Reagoval velmi nešťastně,“ uvedla obhájkyně.

Soud ale neobměkčila. „Musel si být vědom, že při použití takového nástroje může poškozenou usmrtit, a tento následek i způsobit chtěl,“ odůvodnil zamítavé rozhodnutí Zelenka. „Je nutno říci, že trest odnětí svobody ve výši třinácti let je trestem přísným, nikoliv však nepřiměřeně přísným,“ dodal soudce.

200 tisíc odškodné



Mladík trest navíc dostal nejen za pokus o vraždu, kde je v tomto případě sazba dvanáct až dvacet let, ale i za to, že se bez souhlasu dívky přihlásil na její facebookový účet, a také za nedovolenou výrobu a jiné nakládání s omamnými látkami. Když ještě spolu chodili, tak totiž několikrát kouřili marihuanu.

Sám obžalovaný v podstatě svou vinu nepopřel, i před odvolacím soudem ale zopakoval, že chtěl zabít sám sebe. „Přišel jsem tam s nožem s úmyslem si ublížit, vyústilo to v agresivitu vůči její osobě. Stalo se teda toto, já teda ten útok ukončil sám a odešel jsem od ní pryč,“ soukal ze sebe před soudem mladík.

Své bývalé přítelkyni musí podle rozhodnutí soudu zaplatit dvousettisícovou nemajetkovou újmu. Dívka žádala jednou tolik, se zbytkem ji ale soudy odkázaly na občanskoprávní řízení.